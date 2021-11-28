سمير فرج: أشكر أبو العينين على تحمل أعباء صدى البلد واستمرارها

هنأ الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، مجلس إدارة قناة صدى البلد بمرور ١٠ أعوام على انطلاق قناة صدى البلد، مقدما الشكر للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على تحمل أعباء القناة، واستمراراها رغم كل شيء.

وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية لتغطية خاصة للاحتفال بمروم ١٠ أعوام على انطلاق قناة صدى البلد، اليوم الأحد: "انطباعي عن القناة ممتاز، ومحطة لها مصداقية وأمانة.. متنوعين في كل شيء، والمشاهد يحبها كثيرا.

وتابع سمير فرج، أن المحطة بها مذيعين وبرامج قادرة على جذب الجمهور المتلقي، وصدي البلد أكثر محطة عملت فيها مداخلات.

وأردف سمير فرج: “أرجو أن استمروا عشان تحققوا الأكثر، وأهم سلاح في مصر هو الإعلام والحرب الجديدة ليست جرب الدبابة والمدفع والاعلام عليه دور مهم جدا ويقاتل في معركة جديدة”.

https://www.twitch.tv/elbaladtv