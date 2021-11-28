مجلس الوزراء يعلن عن موعد تطعيم الأطفال بلقاح كورونا.. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة خصصت وحدات للموظفين الذين أعربوا عن رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية في إسكان الموظفين بمدينة بدر أو أحد الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، بداية من الشهر المقبل.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة سيؤدي إلى نقلة في آليات العمل داخل دولاب الدولة من خلال الطريقة التي تدار بها الأمور إلكترونيا دون الحاجة إلي استخدام الأوراق .

وأوضح نادر سعد، أن الجميع الآن يستعد للانتقال إلي العاصمة الإدارية لبدء المرحلة التجريبية في ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الوزارات سترسل أطقم من كل وزارة لاستلام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع نادر سعد، أن اللجنة الطبية اليوم قررت نزول سن تلقي اللقاح إلى 12 عاما، بداية من الأسبوع الأول لشهر ديسمبر.