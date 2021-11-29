لعشاق الدراجات النارية .. بينيلي تدفع بـ ليونسيو125 الجديدة |صور

تعتبر شركة بينيلي الايطالية هي واحدة من اعرق واشهر مصنعي الداراجات النارية حول العالم، حيث كانت بداية انطلاقها في العام 1911، ولكن استحوذت شركة جيانج الصينية في عام 2005 على مجريات الامور لتصبح هي المالك الحالي لشركة بينيلي العريقة.

ومن خلال تلك المسيرة الناجحة استطاعت بينيلي أن تضع بصمة واضحة داخل اسواق الدراجات النارية العالمية، نسبة إلى الكثير من الطرازات القوية، والتي تحمل باقة متنوعة من العناصر الفنية، إلى جانب عنصر التصميم الخارجي الخاطف للانظار ايضا.

لعشاق الدراجات النارية .. بينيلي تدفع بـ ليونسيو125 الجديدة

ولكن يبدو ان بينيلي على موعد جديد من التألق وذلك بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة ليونسيو125، والتي تتميز بتصميم خارجي انيق يرتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع طلاء خارجي انيق يجمع بين اللون الاخضر الغامق ولمسات صفراء مميزة، بالاضافة إلى مزيج من اللون الاسود خاص بالمقابض ومقعد الدراجة النارية وبعض المناطق الاخرى.

ودعمت الدارجة النارية ليونسيو125 من بينيلي بمحرك احادي الاسطوانات، يتطيع ان ينتج قوة قدرها 9.4 كيلووات/12.8 حصانا، و 10 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة سداسي السرعات، أما عن معدل استهلاك الدراجة من الوقود بنسبة تصل إلى 2.2 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتضم بينيلي ليونسيو125 منظومة مكابح عالية الاداء يمكنها توزيع القوة للفرامل الخلفية والامامية عن طرق برنامج CBS، علاوة على مجموعة من انظمة التعليق القوية Upside-Down بقطر 35 ملم، وانبوب عادم فولازي، بالاضافة إلى واجهة أمامية تحتوي على مصباح امامي مدعوم باضاءة LED، واشارات جانبية، ولوحة عدادات مميزة.