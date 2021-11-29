شروق بنت أسوان التي قابلت الرئيس السيسي في أسوان تكشف تفاصيل الحوار

روت الطفلة شروق تفاصيل حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة محافظة أسوان.

وقالت والدة الطفلة شروق، هذه السيول كانت سسب حلو عشان نشوف الرئيس ويحي لينا ورب ضرة نافعة.

وتابعت والدة الطفلة شروق، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، انه :"شروق بنتي كان نفسها تشوفه حتى لو من بعيد".

وقالت الطفلة شروق، أنه :"كنت مبسوطة خالص لما الرئيس عبد الفتاح السيسي جيه لينا بعد السيول، وحسيت براحة لما سلمت عليه، وسلمت عليه وقعدت جنبه وقال عامله ايه ونقسم تطلعي ايه يا شروق".