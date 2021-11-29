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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن عن كلمة مرتقبة لـ بايدن حول متحور "أوميكرون"

جو بايدن
جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، عن تقديم الرئيس الأمريكي جو بايدن لمؤتمر يعلن من خلاله استجابة إدارته لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال البيت الابيض: "سيقدم بايدن تحديثا حول المتغير الجديد ورد فعل الولايات المتحدة اليوم الاثنين".

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وكشف البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن كبير مسئولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، ابلغ الرئيس جو بايدن أن الأمر سيستغرق أسبوعين إضافيين للتوصل إلى معلومات عن متحور "أوميكرون".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التعامل مع الوباء في الولايات المتحدة هو أحد الأسباب الرئيسية للانخفاض المستمر في معدلات قبول بايدن، والتي انخفضت من حوالي 55٪ إلى 41.7٪ تقريبًا في أقل من عام.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأفراد من عائلته إلى جزيرة نانتوكيت - مكان قضاء بايدن بعيد الشكر لعيد الشكر - في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن البلاد تعود ببطء إلى الحياة الطبيعية ويمكن للناس مرة أخرى قضاء عطلاتهم الرئيسية مع عائلاتهم (على عكس عام 2020).

وقال جو وجيل بايدن في خطاب فيديو يوم 25 نوفمبر: “هذا العام، بركات عيد الشكر لها مغزى خاص. بعد الانفصال العام الماضي، لدينا تقدير جديد لتلك اللحظات الصغيرة التي لا يمكننا التخطيط لها أو تكرارها”.

ومع ذلك، سرعان ما تم إحباط هذه الرسالة من خلال أنباء ظهور النوع B.1.1.529 من فيروس كورونا، المعروف الآن باسم “Omicron”، والذي يُخشى أن يكون مقاومًا للقاحات COVID الحالية بسبب الطفرات الواسعة في بروتين سبايك.

وفي أعقاب هذه التقارير، أغلقت عدة دول (مع انضمام الولايات المتحدة إليها بعد فترة وجيزة) حدودها أمام الوافدين من جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف هذا البديل.

كانت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، سريعة الاستجابة أيضًا، مع انخفاض حاد في معظم الصناعات التي أدت إلى انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 900 نقطة يوم الجمعة.

يخشى المستثمرون من حالة عدم اليقين المحيطة بالوباء، والتي قد تشهد مرة أخرى عمليات إغلاق جديدة وتباطؤًا آخر في النشاط الاقتصادي على غرار ما شهدناه في عام 2020.

 

الرئيس الأمريكي فيروس كورونا جو بايدن البيت الأبيض اوميكرون

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