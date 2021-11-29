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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى دول العالم بسبب أوميكرون

الصحة العالمية
الصحة العالمية

طالبت الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من الدول الإبقاء على الحدود مفتوحة، وذلك عقب قرار عدد من الدول إغلاق الحدود مع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

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بيان مهم جدا لمنظمة الصحة العالمية حول متغير أوميكرون الأكثر خطورة

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الصحة العالمية: مصر أعطت درسا للعالم في القضاء على فيروس "سي"

وقالت المنظمة في بيان لها: "تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر".

وتابعت: "من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم".

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، عن أنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن تشير إلى أن البديل الجديد لفيروس أوميكرون أكثر خطورة من نوع دلتا، وأن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة.


ذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان "لم يتضح بعد ما إذا كان اوميكرون أكثر قابلية للانتقال على سبيل المثال، ينتشر بسهولة من شخص لآخر، مقارنة بالمتغيرات الأخرى، بما في ذلك دلتا. 
 

فيروس كورونا السلالة الجديدة من فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية إغلاق الحدود اوميكرون

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