النادي المصري يهنئ لاعبه إيزي إيميكا بمناسبة حفل زفافه.. شاهد

هنأ نادي المصري البورسعيدي النيجيري " إيزي إيميكا " لاعب فريق كرة القدم بالنادي، بمناسبة حفل زفافه ، نشرت الصفحة الرسمية لنادى المصرى البورسعيدى صور للنيجيرى "إيزي إيميكا" خلال احتفاله بزفافه مرتديا الجلباب الأبيض والنضارة السوداء.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي " Congratulations , Christian Eze EMEKA

Wishing you a lifetime of love and happiness ".

و أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن فريقه خاض مواجهته ضد ريفرز يونايتد النيجيري في أجواء لا تليق بالرياضة وكرة القدم.

وأشار الخولي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مسؤولي ريفرز يونايتد رفضوا بشكل قاطع تصوير المباراة حتى عن طريق الهواتف المحمولة.

وقال الخولي: "أقسم بالله ما شاهدته اليوم في نيجيريا لم أشاهده في حياتي، هذه ليست كرة قدم أو رياضة على الإطلاق".

وأكمل: "حكم مباراتنا ضد ريفرز يونايتد كان في قمة الفجور ولذلك رفضوا كل المحاولات لإذاعة المباراة تليفزيونيًا".

وأضاف: "مسؤولي ريفرز يونايتد اشتبكوا معنا بالأيدي بسبب رغبتنا في تصوير المباراة بالهواتف المحمولة، كما لم يتم توفير أي حماية لبعثتنا في الملعب".

واختتم: "لذلك نجهز شكوى حاليًا لتقديمها إلى الاتحاد الأفريقي".