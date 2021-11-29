ويزو تشارك جمهورها بـ صورة لها مع المنتج كريم السبكي

نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو" صورة لها مع المنتج كريم السبكى ، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ويزو قائلة “ كريم السبكى العسل بقه ”.



وفي سياق آخر، انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.



فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.