عميد تربية عين شمس يكشف لـ "صدى البلد" الحل البديل للطلاب لدخولهم الامتحانات دون تطعيم.. ويشيد بتطور مناهج التعليم الفني ويوضح مصير الكتاب الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة 2022

عميد كلية التربية جامعة عين شمس لــ “صدى البلد” :

طعمنا جميع منتسبينا ماعدا حالات فردية

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة منتصف العام

مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول

تطور ملحوظ بمناهج مدارس التعليم الفني يوماً بعد يوم

مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول

الدروس الخصوصية مسالة معقدة جدا لانها مرتبطة بعوامل عديدة

حظي قطاع التعليم في مصر، اهتماما كبيرا وغير مسبوق بتطوير العملية التعلمية في مختلف مراحلها، لاسيما وأن التعلم أحد عناصر استراتيجية بناء الإنسان التي تستهدفها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

نجحت المنظومة التعليمية في مصر مواكبة التطورات والتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم بدفع من التطور المذهل في التقنيات الحديثة، وذلك عن طريق تعليم فعال بمناهج تلهم التميز، حيث تأتي مصر في مقدمة الدول في المنطقة التي طوعت التكنولوجيا التعليمية من خلال برامج التعليم الذكي وتجهيز المدارس والجامعات بالبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا، لتحقيق مسيرة التنمية الشاملة نحو مستقبل أفضل.

هذه النهضة الثقافية والتعليمية والتكنولوجية التي تشهدها الدولة المصرية لم تكن وليدة الصدفة، بل هي خطط واستراتيجيات مدروسة دقيقة وواضحة ومتقنة مكنت الدولة من تحديد أهدافها ورسم الطريق إليها، إذ تضع الدولة المصرية ثقتها بالشباب المصري لبناء أمة تنافس العالم على مستوى الثقافة والمعرفة في كافة الميادين.

خلال زيارة موقع "صدى البلد" الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، والذي رد على العديد من الأسئلة الشائكة، وحدثنا عن انجازات المنظومة التعليمية وأهمية تطوير مناهج التعليم.

الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس

في البداية حدثنا عن تطعيم طلاب جامعة عين شمس وكيفية التواصل مع الطلاب لتطعمهم بشكل منظم سواء لجرعة أولي أو تانية

جامعة عين شمس بدأت بالفعل بداية من منتصف نوفمبر الحالي تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي طالب أو موظف أو عامل أو عضو هيئة تدريس إلى الحرم الجامعي، أو أي عنصر في العملية التعليمية غير مُلقح، أو ليس لديه ما يثبت تطعيمه مثل شهادة التطعيم الموفرة من وزارة الصحة، ولا يسمح له بالدخول وتطبيق عليهم جزاءات الغياب والانقطاع عن العمل، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسب في أعمال السنة لهذه المادة.

كلية التربية حرصت علي التواصل مع الطلاب أثناء عمليه التطعيم بحيث تكون التطعيمات في مجموعات يلقى كل طالب فرصة تطعمة بشكل منظم سوء لجرعة الاولي او الجرعة التانية.

ما هي مراحل تطعيم الطلاب ؟

تم البدء بمرحلة البكالوريوس ثم مرحلة الليسانس وكان هناك نوع من التواجب من الطلاب و الالتزان بالمواعيد التي حددتها الجامعة، و طعمنا جميع طلابنا ماعدا عدد صغير من الطلاب وهي حالات فردية لاي سبب ما مثل أقل من 18 سنة أو حالات السفر أو حالات الامراض المزمنة الغير مصرح لها بالتطعيم.

ما الحل البديل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس دخولهم الحرم الجامعة دون تطعيم ؟

الجامعة تحرص علي عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية الى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.

الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم حرم الجامعة هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شؤون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.

ماذا عن دور الانشطة الطلابية في تنمية شخصية الطالب ؟

الانشطة الطلابية تعد الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم، وهو مجموعة من البرامج الإيجابية التي تتفاعل نحو أهداف محددة بغية تحقيقها لتنمي شخصية الطالب وتشغل أوقات فراغه، فالطالب هو محورها وهدفها، فتحقيق الإيجابية في حياته أمر هام ومقصود إلى جانب دراسته الأكاديمية.

كما أنها تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدى الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم.

لماذا تحرص الجامعات المصرية علي الاهتمام بالانشطة الطلابية ؟

الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

ما أبرز الخدمات التي يقدمها اتحاد طلاب كلية التربية ؟

لابد من الاشادة بدور أتحاد طلاب العام السابق وبطلاب الاتحاد لما قدموة من نشاط وتطوير ووتقديم ندوات وخدمات تعليمية تفيد الطلاب من خلال الانشطة الطلابية المختلفة منها الفنية والرياضية والعلمية والمسابقات التي نظموها، وهذا مما ساعد في جعل جامعة عين شمس في مقدمة الجوائز التي تقدم للجامعات المصرية.

كيف تستعد كلية التربية لانتخابات الاتحادات الطلابية ؟

بدأ طلاب الجامعة بالتصويت فى الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية، ومن المقرر في حالة وجود جولة إعادة تتم غدا ليتم إعلان رؤساء اتحاد الجامعات واللجان نهاية الأسبوع.

اتحاد الطلاب يتكون من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة وموزعين على 7 لجان، ويشرف على نشاط اتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية ، كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس أيضا.

الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس

ما مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول ؟

الجامعة تعمل على تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني منذ سنوات سابقة، وتم التحويل إلى المقررات إلكترونية بالفعل بنسبة 100% وذلك تم بشكل تدريجيًا، والهدف هو أن تكون جميع المعلومات متاحة أمام الطلاب وكذلك تخفيف النفقات والمصروفات على الطلبة.

انا من اشد المؤيدين لهذة الفكرة لان هذا هو التواجه فى العالم بأكملة لاعتمادة على التكنولوجيا اكتر ومن ناحية أخري توفر اموال كتيرة بتنفق فى الطباعة و التوزيع و اعداد الكتاب، من واجهة نظرى الشخصية كان المفروض التوجه إلى هذا النظام من سنوات ماضت من قبل السنتين السابقين.

هل تم الأنتهاء من تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني وتوزيعه على الطلاب خلال العام الدراسى الحالى ؟

الكلية قد انتهت من توزيع الكتاب الألكترونى على جميع الفرق الدراسية و بالمواصفات المثالية والطلاب بدأت تتفاعل مع الكتاب الإلكترونى بشكل كبير، والمقرر الإلكتروني إجباريا مع المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس والطالب، والكتاب متاحا لكل طالب في أي لحظة وسيكون تفاعليا ويحمل «كويزات» وتدريبات وفيديوهات وصورا، وتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني سيكون له أثر إيجابي في تحقيق المصلحة العامة وفي إطار التحول الرقمي للجامعات .

هل الكتاب الالكتروني سيكون في متناول الطالب الجامعي ؟

قرار المجلس هو تطوير للكتاب الجامعي وتحويله لإلكتروني علمي تطبيقي تفاعلي، والكتاب سيكون في متناول الطالب الجامعي مع المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس، والتحول الرقمي والتطور في الكتاب الجامعي مطبق في العالم كله، والجامعة تعمل على تبنى ما يصلح لأطراف المنظومة التعليمية لتطبيق منظومة التعليم الهجين بمثابة نواه للتحول إلى التعليم الالكترونى والكتاب الالكترونى.

متي موعد امتحانات الترم الأول وإجازة منتصف العام ؟

اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ في ٢ يناير المقبل علي أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 5 فبراير وتنتهي 17 فبراير، وعلى أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير وينتهي العام الدراسي بشكل كامل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للدراسة بكل كلية، على أن تكون النهاية بين شهري يونيو ويوليو 2022.

ما موقف الطلاب غير الملقحين من دخول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 ؟

حضور الطلاب الى امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 - 2022، سيكون مرتبطا بحصول الطالب على لقاح فيروس كورونا، وذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه جامعة عين شمس، تطعيم طلابها في منشآتها الطبية بشكل مستمر، حيث أعلنت جامعة عين شمس قبل أيام، وصول عدد المُطعمين من الطلاب اكثر من 100 آلاف طالب على مستوى جميع الكليا

ما خطة الجامعة حول الإجراءات المتخذة لامتحانات نصف العام الدراسي ؟

الجامعة وضعت خطة تستهدف منع إنتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة إلتزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

متي سينافس خريجي التعليم الفني دول العالم ؟

التعليم الفني في السنوات العديدة السابقة كان مجرد تعليم سطحي من أجل الحصول علي شهادة فقط دون الحصول علي محتوي علمي يفيده وينفعه في سوق العمل اما الان ما تفعله الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني جعل تعليمنا الفني سينافس دول العالم، وجعل خريجي التعليم الفني مطلوبين في الدول الأخرى.

حرص الدولة المصرية على تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا المناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس

كيف ينظر المجتمع المصري إلى التعليم الفني ؟

تغيير الصورة النمطية في التعليم الفني عبر عن إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

متي سيصبح التعليم الفني مصدر اهتمام مثل الثانوية العامة ؟

التعليم الفني الان يشهد ثورة حقيقة ويرجع ذلك اهتمام الدولة إلى إنشاء المدراس التكنولوجيا والتي تخطت 26 مدرسة، في 11 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، و وبتمني يتم تأهيل الطلاب وسفرهم إلي الخارج ونقل الخبرة الفنية والمهارات إليهم ويجب اهتمام الإعلام وتسليط الضوء علي التعليم الفني بقدر الاهتمام بالثانوية العامة.

هناك تطورا في المناهج الدراسية بهذه المدارس يوماً بعد يوم، وهذا دليل ان التعليم الفني سيصبح مصدر اهتمام كبير مثل الثانوية العامة وستتغير نظرة المجتمع له حيث تم إضافة وتكثيف بعض المناهج والتخصصات والمتمثلة في الصناعات، والبتروكيماويات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج الخاصة بالتعليم الرقمي التكنولوجي.

هل يمكن الاعتماد على التعليم الإلكتروني في التعليم ما قبل الجامعي ؟

يمكن الاعتماد على التعليم الإلكتروني بجميع المراحل الدراسية لأنه يتميز بسهولة وسرعة تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحتوى التعليمي، وأن التعليم عن الالكتروني هو تعليم ناجح يعتمد على المتعلم وليس المادة الدراسية التي تعتمد على التلقين، فهو يخلق جيلا من المتعلمين القادرين على تنمية قدراتهم العقلية.

هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا وكان لابد من تطبيقها خلال السنوات الماضية، والتوسع فيها حاليا، خاصة أن جائحة كورونا فرضت تلك التجربة بشكل شامل على المجتمع المصري، وأن المحاضرات التفاعلية القائمة على البحث العلمي تساعد بشكل كبير على توسيع آفاق الطلاب وامتلاك مهارات التفكير العلمي.

ماذا عن نظام التقييم الجديد في الثانوية العامة ؟

نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذي يطبق على الطلاب من العام الماضي نظام حديث يتعامل مع قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب وتعميم فكرة الاستغناء عن الحفظ والتلقين التي أعتاد عليها طلاب الثانوية في جميع المراحل التعليمية السابقة.

نظام اختبارات الثانوية العامة الجديد إذا طبق إلكترونيًا بداية من العام الدراسي الحالي 2022 بشكل منظم على جميع المراحل التعليمية فسوف يعمل على نهضة العملية التعليمية التي تعد من أهم أولويات الحكومة المصرية حالياً لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار وحل مشاكل الوطن والنهوض به.

هل تنتهي ازمة الدروس الخصوصية من مصر الفترة القادمة ؟

الظروف الطارئه على المجتمع المصري في السنوات العديدة الماضية ادات على وجود الدروس الخصوصية و هى مسالة معقدة جدا لانها مرتبطة بعوامل عديدة مثل كثافة الفصل ورواتب المعلمين والمناهج والادارة المدرسية، وجميع هذة العوامل متشابكة تؤدي غلي زيادة الدروس الخصوصية، لان التعليم عبارة عن منظومة متشابكة بجميع عناصرها و متسلسلة مع العناصر الاخرى، ولذلك لتحسن ومعالج المشكلة لابد من رفع مستوى التعليم وحل أزمات جميع العناصر السابقة تدريجيًا.

الهدف الأساسي من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية ؟

الهدف الأساسي من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية هو تحقيق العدالة بين طلاب الثانوية العامة من خلال مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب عن طريق قياس أنماطهم الفكرية والعقلية، وقياس مستوى الدرجة التحصيلية لنواتج التعلم والفهم لدى كل طالب، وببناء مهارات "ما وراء المعرفة"، وقدراتهم باتخاذ قرارات أفضل بشكل عام إذا قاموا باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تم إثباتها بالتجربة حول الثقة بدلًا من الاعتقادات الشعبية والمفاهيم الخاطئة.