نائب الرئيس يمثل الهلال السعودي في قرعة كأس العالم للأندية

يشهد مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية، مساء اليوم، الإثنين، قرعة منافسات كأس العالم للأندية أبوظبي 2022.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن قرعة كأس العالم للأندية 2021، التي ستُسحب عند الـ 06:00 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في مدينة زيوريخ السويسرية، ستُجرى عن بُعد، في حضور ممثلي الأندية الستة المتأهلة إلى البطولة، إضافة إلى ممثل الإمارات، الدولة المستضيفة للحدث العالمي.

وأشارت إلى أن سليمان الهتلان، نائب رئيس نادي الهلال، سيمثِّل بطل آسيا خلال إجراء مراسم القرعة.

ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًّا الموعد النهائي لتنظيم البطولة، التي اكتمل العدد فيها أمس الأول بعد تتويج فريق بالميراس البرازيلي بلقب بطولة “ليبرتادوريس” عقب فوزه في المباراة النهائية على فلامنجو 2ـ1.

وتأهلت للبطولة فرق تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، والأهلي المصري، بطل إفريقيا، ومونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، والهلال السعودي، بطل آسيا، وبالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.