اشتباه في أول إصابة بمتحور "أوميكرون" بسويسرا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف أول حالة يشتبه اصابتها بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في سويسرا، وذلك بعدما شددت البلاد قيود الدخول الخاصة بها للتحقق من انتشاره.

ووفقا لوكالة "روينرز"، قال المكتب الفدرالي للصحة العامة على تويتر إن الحالة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا منذ حوالي أسبوع.

وأضافت أن الاختبار سيوضح الموقف في الأيام المقبلة.

وقد أمرت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي قبل توجههم مباشرة إلى البلاد، كما يجب عليهم الدخول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة عبر "تويتر" إنه الآن بعد اكتشاف حالات جديدة بـ"أوميكرون" سيكون لزاما على المسافرين القادمين من هذه الدول إثبات عدم إصابتهم من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام أيضا.

ولم يوضح المكتب ما إذا كان السفر من تلك الدول سيقتصر على المواطنين السويسريين والمقيمين أم لا.

وتضم القائمة أستراليا والدنمارك وبريطانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا وإسرائيل.

وأيد الناخبون السويسريون يوم الأحد خطة الحكومة للاستجابة للوباء بأغلبية أكبر من المتوقع في استفتاء، مما يمهد الطريق لمواصلة الإجراءات الاستثنائية لوقف الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصوت حوالي 62.01٪ لصالح قانون تم تمريره في وقت سابق من هذا العام لتقديم مساعدة مالية للأشخاص المتضررين من أزمة كوفيد-19 وإرساء الأساس لشهادات تقدم دليلًا على تلقيح COVID-19 أو التعافي أو الاختبار السلبي. هذه مطلوبة حاليًا لدخول الحانات والمطاعم وأحداث معينة.

وظهر المتغير في جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلن عنه منظمة الصحة العالمية، وقد انتشر حتى الآن في 15 دولة.