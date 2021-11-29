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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تحذر من التسرع فى إصدار الأحكام على متحور "أوميكرون"

صدى البلد

 حذر مسؤولون أمريكيون فى قطاع الصحة من التسرع فى الأحكام على المتحور الجديد من فيروس كورونا الذى أطلق عليه اسم "أوميكرون" قبل توفر البيانات اللازمة بشأن مدى سرعة انتقاله وفعالية اللقاحات المتاحة حاليا فى مقاومته، كما تسابق الإدراة الأمريكية الزمن لمواجهة احتمالات انتقال أوميكرون إلى الولايات المتحدة.


وأكد الخبراء- وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الإثنين- أن البيانات المتعلقة بأوميكرون لا تزال محدودة للغاية؛ وذلك في ظل توقعات بأن تكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان لديه القدرة على مقاومة اللقاحات المتاحة حاليا.


وتوقع كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن أنتونى فاوتشى وصول المتحور الحتمى للبلاد، على الرغم من عدم رصد أى إصابة بالمتحور الجديد فى الولايات المتحدة حتى الآن، محثا الأمريكيين البالغين الذين مر على تلقيحهم 6 أشهر على الحصول على الجرعة المعززة، وبدء التعايش مع فيروس كورونا مع قلة احتمالات القضاء عليه نهائيا على المدى القصير.


من جانبه، أشار مدير المعهد القومى للصحة فرانسيس كولينز إلى أنه اذا كانت اللقاحات المعتمدة قد أثبتت قدرتها على مقاومة كل متحورات فيروس كورونا حتى الآن، فقد تكون قادرة أيضا على مقاومة "أوميكرون"، فضلا عن أن الجرعات المعززة ستضيف جدارا أخر من الوقاية حيث تحتوى على محفزات للجهاز المناعى.

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