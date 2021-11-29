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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري عن خوف الأهالي من تطعيم أبنائهم: كلام ملهوش مبرر | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقب الدكتور محمد صلاح شبيب ، استشاري طب الأطفال ، على قرار مجلس الوزراء بالبدء في تطعيم الأطفال بلقاح فيروس كورونا ، إن تلك الفئة التي ما بين 12 عاما و 18 عاما يمثلون مرحلة ما قبل البلوغ ، وهم فئة كثيرة الاحتكاك بالغير ، مع وجود المدارس وغيرها .

وأضاف الدكتور محمد  صلاح شبيب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن هناك حالة من الخوف والفزع من الأهالي من تطعيم أبنائهم ، معقبا :  "الكلام ده ملهوش مبرر والتطعيمات على مر العصور مشاكلها ليست كبيرة " .

وأشار " شبيب " إلى أن التوسع في التطعيمات خلال الجائحة يعطي مؤشرا جيدا للموافقة على استخدامه للأطفال . 

وفي سياق أخر ،  حذر مسؤولون أمريكيون فى قطاع الصحة من التسرع في الأحكام على المتحور الجديد من فيروس كورونا الذى أطلق عليه اسم "أوميكرون" قبل توفر البيانات اللازمة بشأن مدى سرعة انتقاله وفعالية اللقاحات المتاحة حاليا فى مقاومته، كما تسابق الإدارة الأمريكية الزمن لمواجهة احتمالات انتقال أوميكرون إلى الولايات المتحدة.


وأكد الخبراء- وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الإثنين- أن البيانات المتعلقة بأوميكرون لا تزال محدودة للغاية؛ وذلك في ظل توقعات بأن تكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان لديه القدرة على مقاومة اللقاحات المتاحة حاليا.

استشاري الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال برنامج صباحك مصري توك شو كورونا

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