الخريف بيعبر عن نفسه..تغير المناخ: مصر لم تدخل حتى الآن فصل الشتاء

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن البلاد مازالت فى فصل الخريف، ولم ندخل حتى الآن فصل الشتاء، مؤكدًا أن فصل الشتاء يبدأ بعد 20 ديسمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة، تن، أن فصل الخريف من الفصول التى تشهد تغيرات فى الأحوال الجوية، معلقًا :" كل الفصول أخدت نصيبها من الغناء، وهذا الفصل لم يحصل على حقه ولذلك هو يعبر عن نفسه".

ولفت إلى أن اليوم ذروة ارتفاع الحرارة، و اليوم يعتبر صيف صريح، ولكن من الغد ستعود درجات الحرارة للانخفاض.

بسبب ظاهرة التغيرات المناخية أصبح الطقس في العام الحالي الأكثر برودة ومن المتوقع أن يتخلله موجات صقيع، وبرد قارص بشكل لم نعيشه في العام الماضي.

وأضاف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن هذا الأمر تكرر كثيرا خلال السنوات العشر الماضية، وشهدنا طقسا باردا بشدة في عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٩ ، موضحا أن كل هذه الظواهر المناخية تحدث في مصر بسبب واضح جدا وهو التغيرات المناخية.

وتابع الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا الطقس الشديد البرودة على الزراعة وعلى محاصيل معينة، وحدوث أيضا موجات سقيع.