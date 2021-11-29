عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخريف بيعبر عن نفسه..تغير المناخ: مصر لم تدخل حتى الآن فصل الشتاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن البلاد مازالت فى فصل الخريف، ولم ندخل حتى الآن فصل الشتاء، مؤكدًا أن فصل الشتاء يبدأ بعد 20 ديسمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة، تن، أن فصل الخريف من الفصول التى تشهد تغيرات فى الأحوال الجوية، معلقًا :" كل الفصول أخدت نصيبها من الغناء، وهذا الفصل لم يحصل على حقه ولذلك هو يعبر عن نفسه".

ولفت إلى أن اليوم ذروة ارتفاع الحرارة، و اليوم يعتبر صيف صريح، ولكن من الغد ستعود درجات الحرارة للانخفاض.

بسبب ظاهرة التغيرات المناخية أصبح الطقس في العام الحالي الأكثر برودة ومن المتوقع أن يتخلله موجات صقيع، وبرد قارص بشكل لم نعيشه في العام الماضي.

وأضاف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن هذا الأمر تكرر كثيرا خلال السنوات العشر الماضية، وشهدنا طقسا باردا بشدة في عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٩ ، موضحا أن كل هذه الظواهر المناخية تحدث في مصر بسبب واضح جدا وهو التغيرات المناخية.

وتابع الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن يؤثر هذا الطقس الشديد البرودة على الزراعة وعلى محاصيل معينة، وحدوث أيضا موجات سقيع.

تغير المناخ المناخ وزارة الزراعة الزراعة فصل الشتاء

ترشيحاتنا

أمي بتغير على أبويا من مراتي وعايزاني أطلقها.. مبروك عطية يرد ساخرا

زعيم كوريا الشمالية يؤسس شرطة الموضة لمنع المواطنين من ارتداء المعطف الجلد

تسريبات صادمة.. محمد صلاح يقاطع حفل أفضل لاعب في العالم

وزير الإنتاج الحربي يبحث إمكانية التعاون العسكري والمدني مع بلغاريا

الأطباء تفقد 18 عضوا في شهر |كورونا يحصد أرواح أصحاب البالطو الأبيض

دون إصابات أو ضحايا أسفل الأنقاض .. انهيار عقار من 5 طوابق بشبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

قرار عاجل من كريستيانو رونالدو بشأن حفل أفضل لاعب فى العالم

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز: راضي عن السينما المصرية وحالنا أفضل من 10 سنوات مضت

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

مصر أرض القوة والسلام| فيديو من المتحدث العسكري بمناسبة انطلاق معرض إيديكس للسلاح

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ