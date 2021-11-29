ضبط 3 سيارات قلاب تنقل رمالا وتنشئ مقلبا عشوائيا برأس غارب

ضبت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب ثلاث سيارات قلاب تقوم بنقل رمال وانشاء مقلب عشوائي.

وذلك أثناء تفقد اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب، الشواطئ بطريق الميناء وذلك لاختيار مكان يصلح لإنشاء مصيف جديد وأثناء توجهه الى مصيف المدينة بطريق المطار لمعاينة المصيف والعمل على رفع كفاءته وتجهيزه بكافتيريا وانشاء مظلات حديثه قبل دخول فصل الصيف .

اثناء التفقد تم ضبط ثلاث سيارات قلاب تقوم بنقل رمال وانشاء مقلب عشوائي، وهم السيارة رقم ط ر ب وتحمل رقم 9717 ، السيارة ط ر ب وتحمل رقم 9566 ، والسيارة ط ر ب وتحمل رقم 9952 ، وتم تحويلهم الى مكتب البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .



من جانب آخر وجه وكيل وزارة الصحة والسكان، بتكثيف التوعية بأهمية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم عقد ندوة توعية بحضانة الطفولة بالسقالة برأس غارب عن أهمية التطعيم ضد شلل الاطفال في اطار الاستعداد للحملة القومية ضد شلل الأطفال.

جاء ذلك في اطار الاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال .

وأضاف في بيان له، إنه سوف يتم التنبيه عن موعد بدء الحملة القومية فور اطلاق فاعلياتها، كما تم التأكيد علي اهميه تطعيم ضد فيروس كورونا و الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية منها.

وتستمر الفرق المتنقلة بشوارع مدينة البحر الأحمر في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تتواجد مكتب بريد الدهار وكذلك منطقة بيع المصنوعات بالغردقة ، كذلك تستمر عملية تكثيف التوعيه بالمدارس بجميع الادارات الصحية علي مستوي المحافظة و حرصا علي سلامة الطلاب تم عمل ندوات توعويه بمدارس سفاجا التجريبية واسامة بن زيد بسفاجا والاحياء للتعليم الاساسى والميناء الاعدادية المشتركة بالغردقة وعمر بن الخطاب الابتدائية بغارب عن مواجهة فيروس كورونا .

وفى سياق آخر شهدت كلية التربية بمدينة الغردقة ، ندوة لتوعية الطلاب والطالبات بأساليب مواجهة الأزمات والكوارث ، ودور المحافظة في مجابهة الأزمة .