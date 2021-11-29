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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تتحرك ضد قرار حظرها في بريطانيا

حماس تتحرك ضد قرار
حماس تتحرك ضد قرار حظرها في بريطانيا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستتصدى قانونيا لقرار بريطانيا بتصنيف الحركة "منظمة إرهابية"، مضيفا أن "حماس" سترفع قضية عبر محامين ضد هذا القرار.

وقال أبو مرزوق خلال لقاء عبر الإنترنت نظمه مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين إن "الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات لتبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلا، وتسعى مع محامين بريطانيين حتى ترسم استراتيجيتها ضد القرار لإلغائه".

وأضاف: "سنفعل بكل جهدنا ما يخدم الصوت الفلسطيني، ونريد نصرة القضية الفلسطينية واستعادة مشروعنا، وتقرير مصيرنا بإرادتنا وليس بإرادة إسرائيل".

وأكد أن حماس مع الوحدة الوطنية، ومع وحدة الأراضي الفلسطينية، ومع وحدة الهدف، ومع مشروع واحد للشعب وهو المقاومة.

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ودعا أبو مرزوق حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني، والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي.

وأشار إلى أن "حماس" طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين للاجتماع، والسير في طريق الوحدة الوطنية، والسير في برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.

وشدد على أن "حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا يمكن المساس بها، وأن شعبنا لا يزال يقاتل، وباق ولن يعترف بالاحتلال، ولن يقبل بوجوده ولا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة".

كانت وزارة داخلية بريطانيا،  أعلنت أن حركة حماس أصبحت رسميًا منذ يوم الجمعة، منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة بعد موافقة البرلمان.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن ذلك يعني أن أعضاء حركة حماس وهؤلاء الذين يدعون لدعمها، من المتوقع أن يسجنوا لمدة تصل إلى 14 عاما.

حماس بريطانيا حركة حماس الإرهاب المقاومة

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