مستشار "الهجرة" يوضح للنواب كيف تعاملت الوزارة مع أزمة نقل الجثامين

كشف المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، تفاصيل خطة الوزارة للقضاء على أزمة نقل جثامين المتوفين من أبناء مصر بالخارج، مؤكدا أن مطلع العام الجديد سيشهد الحل الجذري للمشكلة.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار إلى نجاح جهود الوزيرة نبيلة مكرم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين، في توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وثيقة للمصرى المقيم بالخارج، الهدف الرئيسي لها تغطية مسألة الوفاة سواء كانت طبيعية أو حادث وتتولي تكاليف نقل الجثامين.

وأشار إلى أنه تم عقد تشاوري في هذا الصدد، قائلا: ومن المتوقع الإعلان عن الخطوات رسميا في يناير 2022، فضلا عن إيجاد آلية للتحصيل، وذلك بربطها مع تصاريح العمل.