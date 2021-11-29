أول تعليق من الأهلي على مواجهة مونتيري فى كأس العالم للأندية

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مواجهة فريق مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية 2021 بالإمارات، ليست بالسهلة، مشددا على صعوبة جميع المباريات.



وأضاف عبدالحفيظ خلال تصريحاته لبرنامج "السادسة" عبر قناة النادي الأهلي: "بالتأكيد مباراة صعبة لإنها بطولة عالم وكل المباريات بها صعبة، وهذا أمر طبيعي لأن كل الفرق أبطال قارات".



وواصل عبدالحفيظ: "مونتيري فريق يمتلك لاعبين كبار ولكن الأهلي فريق كبير أيضا وخبراته كبيرة في البطولة، وإقامة البطولة في دولة الإمارات سيكون عاملا إيجابيا وسيحدث الفارق مع الأهلي مع حضور عدد كبير من الجماهير".



وتمنى مدير الكرة بالأهلي أن يتم التوصل لحل سريع في مشكلة موعد البطولة خاصة بعد تعارضه مع إقامة كأس الأمم الإفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، ويضم بين صفوفه نحو 5 أو 6 لاعبين من القوام الأساسي للأهلي، مؤكدا أن حل تلك المشكلة سيساعد الأهلي في تجهيز جميع اللاعبين بشكل جيد فينا وبدنيا".

قرعة مونديال الأندية

يذكر أن قرعة مونديال الأندية التي أقيمت اليوم، أسفرت عن مواجهة الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني للبطولة، وفي حالة فوزه سيواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

