إفريقيا وكأس العالم للأندية في وقت واحد.. موقف صارم من الأهلي

علق الإعلامي أحمد موسى، على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات 2022، وبطولة أمم أفريقيا في توقيت واحد.



وقال أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الأهلي يواجه فريق مونتيري المكسيكي وهذا الفريق صعب ويلعب كرة جيدة، مضيفا أن النادي الأهلي بطل أفريقيا يشارك في كأس العالم للأندية في الإمارات العربية المتحدة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه النادي الأهلي في البطولة الحالية ينافس على الفوز بالبطولة ولديه هدف واحد وهو الوصول للنهائي، لافتا إلى أن فرق أمريكا اللاتينية قوية والتحدي كبير أمام الأهلي.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن غدا مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرسل 3 خطابات للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه النادي الأهلي يطالب في هذه الخطابات الثلاث بحل أزمة إقامة بطولة العالم للأندية في نفس توقيت بطولة أمم أفريقيا، مستدركا أن الأهلي لديه 8 لاعبين في المنتخب الوطني وهل سيشاركون في كأس العالم للأندية أمام بطولة إفريقيا.

