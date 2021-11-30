لمرور 10 سنوات.. أحمد موسى يشكر أحمد صبري والعاملين بموقع صدى البلد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، العاملين في مؤسسة صدى البلد، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، مقدما الشكر للكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري.

وقال أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، إنه يوجه الشكر للأستاذ أحمد صبري وكل العاملين في موقع صدى البلد الاخباري لأنه انطلق مع القناة منذ عشر سنوات، ويقدم موضوعات صحفية رائعة.

وأضاف أحمد موسى، أن قناة صدى البلد تحتفل بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، مستدركا أن قناة صدى البلد ولدت كبيرة قادرة على تقديم محتوى يليق بالمواطن المصري.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه في فترة حكم الإخوان كانت قنوات مصرية عدة تعمل ضد مصلحة البلاد وقناة صدى البلد كانت وطنية بدرجة عالية، لافتا إلى أن الجيش والشرطة والقضاء خط أحمر والدولة المصرية والشعب المصري خط أحمر في قناة صدى البلد.