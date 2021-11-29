الصحة: لا يمكن منع أوميكرون من دخول مصر والأهم اكتشافه وتحجيمه.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يمكن منع دخول متحور أوميكرون ولكن الأهم من ذلك اكتشافه وتحجيمه وذلك تعليقاً على وجود شخصين مصابين بـ أوميكرون على طائرة إثيوبية قائلاً : " شائعات وليست صحيحة "

وأشار في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON إلى أن القادمين من جنوب إفريقيا "ترانزيت" يخضعون للحجر الصحي والفحص الطبي وإذا ثبتت إيجابياتهم يغادرون إلى بلادهم.



وشدد على أنه لا تغيير في موعد تطبيق منع المواطنين غير الملقحين من دخول المؤسسات الحكومية .

وكشف أن سيتم فتح موقع تلقي اللقاح لتسجيل الأطفال من سن 12-15 سنة خلال ساعات قائلاً : " فتح الموقع للتسجيل لتلقيح الأطفال غدًا

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على متحور أوميكرون قائلة : " مش هنجري وراه والمهم إننا نكتشفه سريعا جاي جاي لإن ما فيش غلق للحدود "