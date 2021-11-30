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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لنشات مرور وزوارق| جناح متميز لترسانة القوات البحرية بمعرض إيديكس.. صور

جناح ترسانة القوات
جناح ترسانة القوات البحرية في معرض إيديكس

تستمر فعاليات اليوم الثاني المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتجول موقع صدى البلد داخل جناح "ترسانة القوات البحرية" والتي تقم بإنتاج العديد من اللنشات والزوارق المختلفة، التي تلبي احتياجات القوات البحرية، وكان من ضمن أبرز المعروضات داخل جناح ترسانة القوات البحرية، هو لانش "بحرية 1" حيث يبغ طوله الكلي 11.5 متر وعرضه 2.75 متر والغاطس الخاص به 50. متر ويستطيلع أن يحمل 10 أفراد وتبلغ سرعته 45 كيلومتر ويوجد به رشاش متعدد.

كما كان "الراب 850" محط نظر الجميع، حيث يبلغ طوله الكلي 8.4 متر وعرضه 3 متر، والغاطس الخاص به 50.متر ويستطيع أن يحمل حتى 8 أفراد وتبلغ سرعته 40 كيلومتر.

بناء الوحدات البحرية بسواعد مصرية

أن أحد الركائز التي تقاس عليها قدرات بحريات العالم، هي القدرة على التصنيع العسكري المحلى، فكانت رؤية القوات البحرية هي الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين وهو ما ساهم بشكل كبير وفعال في إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى اقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل احترافى.

وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات لتلبى كافة احتياجات القوات البحرية في كافة الاتجاهات مما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية وساهم في دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الاقتصادية الهامة بالبحر فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد افتتح أمس، فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكرية إيديكس 2021، حيث تفقد عدد من الأجنحة والشركات العارضة داخل المعرض، على رأسها الجناح المصري، والذي يمثل 15% من مساحة المعرض.

والنسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة  فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.             

كما يشارك فى فعاليات معرض "إيديكس" كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً  فى هذه الدورة، ومن المتوقع  أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

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اليوم الثاني المعرض الدولي أيديكس 2021 مصر

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