أستاذ بعلوم القاهرة: قصور ممرات السيول ومنشآت الحماية لا يرتبط فقط بكثافة هطول الأمطار

أكد الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ مساعد الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن قصور ممرات السيول ومنشآت الحماية لا يرتبط فقط بكثافة هطول الأمطار، بل يعود أيضًا إلى تغيرات طبيعية معقدة في مسارات المجاري المائية.

وأوضح "عبد الحليم"، خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدراسات الحديثة لفريق بحثي مشترك كشفت عن ظاهرة “هجرة المجاري المائية”، والتي تحدث نتيجة تغير مسارات الأودية بمرور الزمن بفعل عمليات النحر ونقل الرواسب، ما يؤدي إلى تراجع كفاءة البنية التحتية القائمة.

وأشار إلى أن السيول تنتج عن سقوط أمطار غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة في مناطق جافة، ما يؤدي إلى تجمع المياه بشكل سريع داخل الأودية واتجاهها نحو المناطق المنخفضة أو السواحل، وهو ما يشكل خطرًا على المنشآت والتجمعات السكنية، رغم كونها مصدرًا مهمًا من مصادر المياه.

وأضاف أن الفريق البحثي ركّز على طرح حلول عملية تعتمد على النمذجة الهيدرولوجية المتقدمة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية، مؤكدًا أن التعامل مع السيول لم يعد يحتمل الاعتماد على الدراسات التقليدية فقط، في ظل التغيرات المستمرة في طبيعة الأرض والمناخ.

وشدد على ضرورة تبني تصميمات هندسية مرنة تستوعب تغير مسارات الأودية، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية أو تدخلات بشرية، إلى جانب إعادة تحديث خرائط مخرات السيول بشكل دوري.

واختتم بالتأكيد على أن الاعتماد على تقنيات التنبؤ والمحاكاة أصبح ضرورة، خاصة مع تزايد تأثيرات التغيرات المناخية، بما يسهم في تقليل المخاطر المستقبلية وحماية البنية التحتية بشكل أكثر كفاءة.