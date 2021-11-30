افتتاح الرئيس السيسي معرض «إيديكس 2021» يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) في دورته الثانية، التي ستستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وأشاد الرئيس بحجم وقدرات الشركات المشاركة في المعرض الدولي، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق.

وأكد الرئيس أن الحضور المشارك في المعرض يعد ضخما للغاية، متوجها بالشكر للقائمين على تنظيم المعرض، والجهد المبذول الذي يعكس صورة أكثر من رائعة.

استهل الرئيس جولته التفقدية في أجنحة المعرض بزيارة الجناح المصري، واستمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، الذي أوضح أن جناح مجمع الصناعات الهندسية للقوات المسلحة يضم 12 مركبة، تم تصميمها بمركز التصنيع الهندسي، وبها أحدث نظم التصميم، وهي مختلفة الأنواع والأحجام، لتتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأضاف أن مركبة «تمساح 4» تم تصميمها طبقا لأحدث نظم التصميم، وتتسع لستة أفراد، وأن مركبة «تمساح 3» مزودة بمحرك بقدرة 205 أحصنة، وتتسع لستة أفراد.

كما استمع الرئيس إلى شرح حول معدات المهندسين العسكريين المتطورة، التي تم تصميمها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وإدارة البحوث الفنية والتطوير في مصانع الإنتاج الحربي، ضمن استراتيجية تطوير صناعة الأنظمة الإلكترونية، والتي تستخدم في اكتشاف وتتبع الأهداف الجوية والبحرية، وربطها بمركز قيادة كتيبة الرادار الآلي.

وتم عرض جهاز رادار، صُمم لاكتشاف وتتبع الأهداف دون طيار، بالإضافة إلى جهاز الرادار الأرضي، الذي يستخدم في اكتشاف المعدات والأفراد، حيث دخلت جميع هذه المعدات الخدمة، وكلها مصرية الصنع 100%.

وفي مجال المركبات والمعدات المدرعة، استمع الرئيس إلى شرح حول المركبة المدرعة من طراز «سينا 200»، بالإضافة إلى العربة المدرعة «إس. تي 500».

وفي مجال معدات المهندسين العسكريين، تم عرض الروبوتات التي تستخدم في التعامل مع العبوات والشراك الخداعية، والتي تعمل عن طريق التحكم عن بُعد حتى مسافة 500 متر.

وشهد الرئيس عرضا لنموذج طائرة مصرية دون طيار من طراز «نووت»، التي تعرض لأول مرة، وتم إنتاجها بخبرات وعقول وأياد مصرية.

كما تفقد الرئيس أجنحة الدول المشاركة، من بينها الإمارات والسعودية وكوريا الجنوبية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المعرض، والشركات والدول المشاركة فيه، وصالات العرض به.

يضم المعرض، الذي يقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، 21 جناحًا، تضم أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، وكبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

ورافق الرئيس، خلال جولته التفقدية في أجنحة المعرض، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

