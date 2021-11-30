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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير البحريني بالقاهرة يشارك في فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

سفير البحرين لدي
سفير البحرين لدي مصر

شارك هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في الفعالية التضامنية التي نظمتها جامعة الدول العربية.

يأتي ذلك  بمناسبة (اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني)، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يومًا عالميًا للتذكير بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية.

شارك في الفاعلية سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والتي تتخذ من جمهورية مصر العربية مقرًا لها.


وتضمن الحفل، للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكذا رسالة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة للسفير محمد أبو الخير، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وكلمة للسفير المناوب لمندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العلوك.

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فلسطين مملكة البحرين جمهورية مصر العربية أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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