في ثان فعاليات معرض ايدكس.. مباحثات العربية للتصنيع ووفد عسكري مجري

توطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون مع الخبرات المجرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.

كما أشاد "التراس" بأهمية اقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الإستثمار ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا اننا نسير فى الإتجاه السليم.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض ايدكس ٢٠٢١ ،حيث تم إجراء مباحثات للتعاون مع وفد عسكري مجري.

حيث تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات ،فضلا عن التكامل مع الخبرة المجرية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.