قصص الحب زي البحر.. أحمد الفيشاوى يروج لـ فيلم " ريتسا "

روج الفنان احمد الفيشاوى لـ فيلم “ ريتسا ” ونشر بوستر الفيلم عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق الفيشاوى، على البوستر قائلا: "قصص الحب زي البحر.. ساعات هادية وساعات موجها عالي! وده اللي هنعرفه في #ريتسا.. البوستر الرسمي لـ #فيلم_ريتسا.. يوم ١٥ ديسمبر بجميع دور العرض ".

و أطلقت شركة الجذور للإنتاج السينمائي، الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي ريتسا الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم الكبار والشباب ومن المقرر طرحه بدور العرض المصرية يوم 15 ديسمبر.

ويكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن شخصية ريتسا من تعليق الفنان محمود حميدة حيث يتحدث عنها وعن قصة حبه لها والتي عرفتها الإسكندرية كلها، فيما ترصد مشاهد الإعلان قصص حب متعددة الأطراف يقع أبطالها في علاقات عاطفية معقدة.

الفيلم يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لإتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.



الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

ريتسا من إنتاج شركة الجذور لإلنتاج السينمائي وتتولي مهام تسويقه شركة Solutions MAD.