برأسية رائعة.. قطر تتقدم بالهدف الأول أمام البحرين في بطولة كأس العرب

تقدم منتخب قطر الأول لكرة القدم بالهدف الأول أمام نظيره البحرين فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021.

سجل الهدف عبد العزيز حاتم بعد عرضية من الجانب الأيمن استقبلها برأسه مباشرة فى شباك حارس المنتخب البحريني فى الدقيقة 69 من زمن المباراة .

وسيطر منتخب قطر على أغلب فترات الشوط من اجل التقدم فى النتيجة إلا تماسك لاعبي منتخب البحرين فى الدفاع أجبر أصحاب الأرض على الكرات الطولية أغلب فترات الشوط إلى أن انتهت الـ 45 دقيقة الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ويتواجد منتخبا قطر والبحرين بجوار منتخبي العراق وعمان في المجموعة الأولى من البطولة.

وكان منتخب العراق قد تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 أمام عمان فى إطار المجموعة ذاتها .