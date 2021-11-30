الصحة العالمية: أفريقيا أقل مناطق العالم في تلقيح مواطنيها ضد كورونا

قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إنه لم يثبت حتى الآن أن متحور كورونا الجديد يؤدي إلى حالات إصابة خطيرة.

وأضافت مها طلعت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن سبب الرعب من المتحور الجديد يتمثّل في التغيرات الجينية التي حدثت هذه المرة كبيرة جدا وخطيرة، بما ينذر على أن سلوك المتحور أشد خطورة من التحورات التي سبقته.

وأوضحت مها طلعت أنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الإصابة بكورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".

وأشارت مها طلعت إلى أن حالة القلق الراهنة من المتحور الجديد سببها عدم توفر البيانات بشكل كبير، لافتة إلى أن التشخيص من خلال الـ"pcr" يمكن أن يفرق بين كورونا والمتحور الجديد.

وأوضحت مها طلعت أن الفيروسات التنفسية في حالة تحور دائمة، وهو ما سبق أن حذرت منه المنظمة التي دعت لتلقيح أكبر نسبة ممكن من المواطنين على مستوى العالم.

وأكدت مها طلعت أن قارة إفريقيا هي أقل منطقة بالعالم في تلقيح مواطنيها ضد كورونا، حيث تتراوح النسبة بين 5-6% فقط، مع مراعاة تباين النسب بين الدول.