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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هدم قاعة تدر دخلا 200 ألف جنيه.. شباب النواب تنتقد قرار محافظ الشرقية وتطالب بتطوير نادي ههيا

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

ناقشت لجنة الشياب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من طلبات  الاحاطة المقدمة من اعضاء مجلس النواب بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في دوائرهم الانتخابية .

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات مطولة حول طلب الاحاطة المقدم من الناى حاتم  عبد العزيز بشأن نادي ههيا الرياضي بمركز ومدينة هيهيا والذي  اكد  فيه طلبت إن النادي لا يوجد به أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية ولا أماكن لممارستها، فضلا عن عدم البدء في الانشاءات المزمع انشاءها للمساهمة في توفير النشاط الرياضي  فضلا عن  عدم تقديم الدعم الكافي من الوزارة .

وأكد  أن نادي ههيا الرياضي يعد حالة غير مسبوقة على مستوى محافظة الشرقية بسبب تفوق أبطاله الرياضيين على مستوى العالم حيث حصل العديد منهم علي ميداليات ذهبية في لعبة الكاراتيه والشطرنج مشيرًا إلى أن مصدر دخل النادي الوحيد كان عبارة عن قاعة للأفراح والتي كان يتم تأجيرها بـــ 200 ألف جنيه سنويًا.

وفجر النائب مفاجأة بقيام محافظ الشرقية بهدم قاعة الأفراح دون التنسيق  مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الخصوص، وانتقد  الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب موقف محافظ الشرقية من هدم القاعة بدون التنسيق مع وزارة الشباب.

وأضاف أن مجلس إدارة النادي سعى نحو الحصول على قطعة أرض بنظام حق الانتفاع وتم بناء سور عليه، لافتًا إلى أنه قد تم مطالبة الوزارة بتنجيل الملاعب داخل هذا السور منذ أربع سنوات وحتى الآن لم يتم إحراز أي جديد في هذا الأمر في الوقت الذي يسدد فيه النادي 50 ألف جنيه قيمة حق انتفاع الأرض المقام عليها دون استغلالها.

وطالب النائب  بتحديد جدول زمني لاستلام الملعب والبدء في تنجيله وتوفير ميزانية لاستكمال مبنى النادي، كما طالب سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لمعاينة النادي على أرض الواقع.

من جانبه قال  إيهاب الإبياري مدير عام الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة بأنه سيتم البدء في استلام الملعب وتنجيله خلال شهر ديسمبر القادم، على أن يطرح مبنى النادي بنظام حق الانتفاع العام بما يدر دخلا على النادي ويرفع عن كاهل موازنة وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى توفير دعم مادي للنادي بقيمة 30 ألف جنيه لدعم الأنشطة الرياضية به.

فيما اكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب ، أن محافظ الشرقية يدعم بقوة الاندية الرياضية ومراكز الشباب ويحرص علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجهم ، لافتا الي ان وزارة الشباب لا تبخل علي المديرية بتقديم الدعم اللازم .


كما ناقشت اللجنة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من الناى مجدي سيف، بشأن إعادة تنجيل ملاعب  تصفا وكفر تصفا بكفر شكر وميت العطار بمركز بنها – محافظة القليوبية وطلب احاطة من النائب عامر حامد عامر، بشأن توقف مركز شباب ميت غزال مركز السنطة- محافظة الغربية عن العمل منذ أكثر من خمسة عشر عام.

وناقشت اللجنة طلب احاطة مقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة انشاء ملعب لمركز شباب الخوالد- مركز ايتاى البارود- محافظة البحيرة وطلب آخر  بشأن عدم وجود مقر ادارى لمركز شباب قرية كفر الشيخ مخلوف- مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.


ومن جانبه عقب الدكتور أشرف البجيرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، على  تلك الطلبات بأن الوزارة لم تتوان في إنشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة أو أي ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

محافظ الشرقية محافظة الشرقية وزارة الشباب والرياضة مجلس النواب وزارة الشباب

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