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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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المستشفيات الجامعية بعين شمس: تتم الآن دراسة المتحور الجديد وقدرته علي الانتشار ومدى قوته ومقاومته للقاحات.. ولا ننساق وراء الشائعات.. وتؤكد: لا يوجد ما يشعرنا بالقلق

المتحور الجديد
المتحور الجديد

وضعت جامعة عين شمس خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، حيث تضمنت الخطة تطعيم جميع منتسبي الجامعة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية.

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كما نظمت وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس عدداً من الندوات للتوعية بأهمية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وعبر السطور التالية يعرض موقع "صدي البلد" أهم ما قامت به جامعة عين شمس من إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

 

خطة متكاملة لمواجهة كورونا

صرح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، بأن جامعة عين شمس قد بدأت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاحي (استرازينيكا) و(سينوفارم)، ما بين جرعة أولى وثانية، من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، حيث تم البدء بتطعيم الأطباء وأطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع الحالات المصابة بالفيروس، بمستشفيات العزل في المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الأطقم الطبية بالطوارئ والرعايات المركزة للباطنة والجراحة والأطفال في المرحلة الثانية.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن المستشفيات الجامعية وخاصة قسم الصدر كان لها أثر ملموس في مواجهة ازمة كورونا، لافتًا إلى أن أطباء قسم الصدر بالتعاون مع كافة الأقسام الأخرى بالمستشفيات الجامعية تحملوا الظروف الصحية العالمية الطارئة التي كانت تحدث بصفة يومية، مشدداً علي ضرورة تكاتف الجميع واتباع إجراءات السلامة للوقاية من هذا المرض، مؤكداً على أهمية الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التى تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض.

فريق عمل متكامل 

وقال الدكتور أشرف عمر، إن الدولة تسعى بكل جهودها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩، وتوفير الرعاية الصحية لكل محتاج.

وأضاف "عمر" أن الدولة المصرية تسعى دائماً للتخفيف عن المواطنين في التشخيص المبكر للحالات التى تشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لتقليل حالات الوفاة، وفرت نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقدمت المستشفيات الجامعية دوراً مهماً خلال الفترة الماضية لمحاربة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد كبير من المستشفيات كمستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية، وفى ظل تزايد الأعداد وارتفاع الإصابات تواصل مستشفي جامعة عين شمس التخصصي دورها فى مواجهة التطورات لجائحة فيروس كورونا.

 

أعراض المتحور الجديد أوميكرون

أكد الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن أعراض كورونا تشابه نفس أعراض المتحور الجديد أوميكرون مع اتباع نفس بروتوكول العلاج .

وأشار أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، إلي أنها تتمثل في التعب الشديد وآلام عضلية خفيفة وسعال أو الشم  وصعوبة في التنفس  قائلا " نفس الأعراض ولكن أشد ".

وشدد الدكتور أسامة أشرف، على  ضرورة  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أنه لا توجد أي حالات من المتحور الجديد في مصر .

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ان المستشفي مستعدة من حيث الأطباء والتمريض والأدوية والتجهيزات .

وشدد الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفي الميداني  على أنه مع تلقي اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، والتهوية الجيدة، وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والحفاظ على نظافة اليدين طيلة الوقت.

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشابه أي أعراض إصابة فيروسية ،مشيرا الي أن المتوقع  حدوث تحورات لفيروس كورونا ، مؤكدا ان المتحور الجديد رصد في جميع ولايات جنوب أفريقيا .

وأوضح  الدكتور أسامة أشرف، إنه يتم الآن دراسة المتحور الجديد وقدرته علي الانتشار ومدي قوته ومقاومته للقاحات.

أكد الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني التابعة لجامعة عين شمس، إن إنخفاض عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد ، طبقاً للبيان اليومي الذي تصدره وزارة الصحة والسكان، يعد مؤشراً جيداً وايجابياً، موضحًا أنه لم يثبت إصابة أي حالة بـ "أوميكرون"  في مصر حتى الآن.

وأوضح مدير المستشفى الميداني، أنه حتى اليوم لا يوجد ما يشعرنا بالقلق حول استمرار الدراسة وانعقاد الامتحانات، وما يدل على ذلك أنها تقام في موعدها المحدد، والالتزام بالموعد الزمني الذي تم وضعه مسبقاً للامتحانات، مؤكدا: "نتابع الموقف وليس هناك داعي للقلق ، ويجب ألا ننساق وراء الشائعات التي لا صحة لها".

وتابع: في إطار الإجراءات الاحترازية، حرصت جامعة عين شمس على وضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية وتعتمد على تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج المنشآت التعليمية، بحيث تساعد على الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين داخل المنظومة.

وأضاف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، أن أبرز الإجراءات الوقائية، هي تعقيم جميع المنشآت التعليمية بصمة مستمرة، مع حرص الجامعة علي تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتقليل أعداد الطلاب القاعة الواحدة من أجل تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلي وضع بوابات تعقيم علي مدخل الجامعات، وقياس درجة حرارة كافة الطلاب قبل الدخول من الجامعة.

وشدد الدكتور أسامة أشرف، علي الإجراءات الوقائية، التي تتضمن توفير إرشادات الوقاية وطرق انتشار العدوي وأعراض الاشتباه، ومتابعة الطلاب المشتبه في اصابتهم طوال فترة الامتحانات، إلي جانب الإجراءات المتخذة والمعلنة من قبل الإدارة التعليمية والجامعية، والتي تتضمن متابعة إلتزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والتأكيد على وجود المسافات الاحترازية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تجهيز قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية.

ومن خلال تكثيف أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصت علي تطهير المدن الجامعية من قبل العمال على المدينتين الجامعيتين للطلاب والطالبات من "حجرات سكنية ومكاتب إدارية ومطاعم ودورات مياه وخزانات مياه الشرب"، متابعاً أن المدن الجامعية تسعى دائماً لتوفير كافة الحماية والأمان للطلاب المغتربين.

جامعة عين شمس تطعيم جميع منتسيبي الجامعة مكافحة العدوى بالمستشفيات مستشفى عين شمس التخصصى المستشفيات الجامعية

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