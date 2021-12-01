لوتس تايب 132.. سيارة كهربائية ذكية بمواصفات عصرية | صور

حققت السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة طفرة هائلة، وقدمت أوراق اعتمادها لتحل محل السيارات التي تعمل بالوقود، في ظل الرؤية العالمية الجديدة التي تهدف إلى تقليل نسبة الانبعاثات الضارة والغازات الملوثة للبيئة واستبدالها بالسيارات الصديقة للبيئة.

أعلنت شركة لوتس عن سياراتها الكهربائية الجديدة لوتس تايب 132 القادمة في ربيع عام 2022 من خلال حملة دعائية تتألف من أربعة مقاطع فيديو تشويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها سيارة الكروس أوفر بلمحات تكنولوجية جديدة ومميزة تعكس مزايا وقدرات السيارة المستقبلية الفريدة من نوعها.

ركزت الحملة الدعائية لسيارة لوتس تايب 132 على العديد من المزايا التكنولوجية الجديدة مثل نظام الديناميكية الهوائية والثبات وستحتوي على مستشعر ليدار أمامي يدعم تقنيات القيادة الذكية العصرية من الجيل الجديد، وتقوم مقاطع الفيديو التشويقية بعمل جولة مثيرة داخل منظومة الترفيه والمعلومات واستعراضها بطريقة مميزة، بالإضافة لبدء تشغيل عمل السيارة وتشغيل الشاشات والأصوات والإضاءات المحيطية المتعددة.

ومن الخارج ستأتي سيارة لوتس تايب 132 بتصميم كروس أوفر هجومي بأضواء LED نحيفة ومرايا جانبية رقمية مزودة بشاشات صغيرة عالية الدقة، وتم تصنيع العديد من أجزائها بواسطة ألياف الكربون لتقليل وزن السيارة وزيادة مرونتها ورشاقتها بالإضافة لهيكل خارجي قوى.

أوضحت شركة لوتس أن سيارة لوتس تايب 132 ستعتمد على هيكل جديد يدعم منصة السيارات الكهربائية من الفئة C حتى الفئة E، ومزود بقواعد عجلات تمتد بقياس يتراوح بين 113.7 بوصة حتى 122 بوصة، وستستخدم هذه المنصة في دعم العديد من السيارات القادمة المختلفة بما في ذلك سيارة كوبيه بأربعة أبواب قادمة في عام 2023، وسيارة كروس أوفر ولكن بحجم أصغر قادمة في عام 2025 وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات قادمة في عام 2026.

وسيتم تزويد لوتس 132 بحزمة بطاريات بسعة تتراوح بين 90 و120 كيلو وات في الساعة بتكنولوجيا 800 فولت، وستبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في زمن أقل من 3 ثوانٍ فقط.