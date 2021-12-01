عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوتس تايب 132.. سيارة كهربائية ذكية بمواصفات عصرية | صور

لوتس تايب 132 سيارة
لوتس تايب 132 سيارة كهربائية ذكية بمواصفات عصرية

حققت السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة طفرة هائلة، وقدمت أوراق اعتمادها لتحل محل السيارات التي تعمل بالوقود، في ظل الرؤية العالمية الجديدة التي تهدف إلى تقليل نسبة الانبعاثات الضارة والغازات الملوثة للبيئة واستبدالها بالسيارات الصديقة للبيئة.

أعلنت شركة لوتس عن سياراتها الكهربائية الجديدة لوتس تايب 132 القادمة في ربيع عام 2022 من خلال حملة دعائية تتألف من أربعة مقاطع فيديو تشويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها سيارة الكروس أوفر بلمحات تكنولوجية جديدة ومميزة تعكس مزايا وقدرات السيارة المستقبلية الفريدة من نوعها.

 

ركزت الحملة الدعائية لسيارة لوتس تايب 132 على العديد من المزايا التكنولوجية الجديدة مثل نظام الديناميكية الهوائية والثبات وستحتوي على مستشعر ليدار أمامي يدعم تقنيات القيادة الذكية العصرية من الجيل الجديد، وتقوم مقاطع الفيديو التشويقية بعمل جولة مثيرة داخل منظومة الترفيه والمعلومات واستعراضها بطريقة مميزة، بالإضافة لبدء تشغيل عمل السيارة وتشغيل الشاشات والأصوات والإضاءات المحيطية المتعددة.

ومن الخارج ستأتي سيارة لوتس تايب 132 بتصميم كروس أوفر هجومي بأضواء LED نحيفة ومرايا جانبية رقمية مزودة بشاشات صغيرة عالية الدقة، وتم تصنيع العديد من أجزائها بواسطة ألياف الكربون لتقليل وزن السيارة وزيادة مرونتها ورشاقتها بالإضافة لهيكل خارجي قوى.

أوضحت شركة لوتس أن سيارة لوتس تايب 132 ستعتمد على هيكل جديد يدعم منصة السيارات الكهربائية من الفئة C حتى الفئة E، ومزود بقواعد عجلات تمتد بقياس يتراوح بين 113.7 بوصة حتى 122 بوصة، وستستخدم هذه المنصة في دعم العديد من السيارات القادمة المختلفة بما في ذلك سيارة كوبيه بأربعة أبواب قادمة في عام 2023، وسيارة كروس أوفر ولكن بحجم أصغر قادمة في عام 2025 وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات قادمة في عام 2026.

وسيتم تزويد لوتس 132 بحزمة بطاريات بسعة تتراوح بين 90 و120 كيلو وات في الساعة بتكنولوجيا 800 فولت، وستبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في زمن أقل من 3 ثوانٍ فقط.

السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الانبعاثات والغازات الصديقة للبيئة لوتس لوتس تايب 132

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات ماكلارين LT765 في مصر والسعودية | صور

فولكس فاجن تكشف عن سيارة باسات الكهربائية الجديدة

مرسيدس فيجين EQXX .. سيارة رياضية كهربائية بالكامل من العملاق الألماني

BMW تنشر صوراً تشويقية لسيارة XM

رحلة جاجوار D-type من إعادة البناء إلى التألق في معرض الرياض

بسعر يتخطى 40 مليون دولار.. فيراري 250 GT SWB تتألق في معرض الرياض

أسرع 5 سيارات من الصانع الفرنسي بوجاتي موديل 2021

أسعار خيالية .. تعرف على أبرز 5 سيارات نادرة في معرض الرياض

ترشيحاتنا

الزمالك يدرس التراجع عن المشاركة في دورة الإمارات.. اعرف الأسباب

شيخ الأزهر يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لمناقشة قضايا الأمة

لوتس تايب 132.. سيارة كهربائية ذكية بمواصفات عصرية | صور

خلال تواجده في كأس العرب.. إصابة حمزة المثلوثي بفيروس كورونا

أخ سعيد والآخر تعيس.. دراسة تكشف سر اختلاف مشاعر التوائم

خالد الغندور: الأهلي سيصل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بسهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

مهرجان القاهرة.. هند صبري: تربيت في منزل يحترم المرأة.. وهناك قضايا خاصة بالنساء مسكوت عنها

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

فيديو

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ