المصريين لكيروش: عاوزين ناخد أفريقيا ونتأهل لكأس العالم.. فيديو

قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، إن هدفه الأول هو تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2022.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء المواطنين في تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بأن التأهل الكأس العالم أهم من بطولة الأمم الأفريقية.



وقال محمد أحمد إن تصريحات كيروش منطقية وأن التأهل لكأس العالم أهم من بطولة الأمم الأفريقية في الوقت الحالي وخاصة وأن مصر لديها عددا كبيرا من بطولات الأمم الأفريقية.

وأضاف محمود إسماعيل أن كيروش ليس موفق في كلامه فبطولة الأمم الأفريقية لا تقل أهمية عن التأهل لكأس العالم، لان دخولك كأس العالم وأنت بطل أفريقيا غير دخولك كأس العالم وانت لم تحصل على مركز في أفريقيا.



وتابع محمد السيد ، أن المنتخب المصري ليس منتخبا ضعيفا للتأهل لكأس العالم فقط بل يجب أن تتغير النظر من التأهل لكأس العالم للمنافسة على البطولة والحصول على مركز يليق بمصر وخاصة أن المنتخب يحتوى على عدد من اللاعبين المحترفين العالميين .



واضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل للحديث عن استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العرب:" كأس الأمم الإفريقية بطولة مهمة، ولكن أحلم بقيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم، عندما يكون كأس العالم وأمم أفريقيا في عام واحد، سيكون كأس العالم الأهم بكل تأكيد".



تابع كيروش :" أنا هنا لقيادة منتخب للتأهل إلى بطولة كأس العالم، والفوز بأمم أفريقيا أيضا".



