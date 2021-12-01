عشنا تفاصيله بواقعية.. محمود عبد المغني يكشف تفاصيل عن فيلم «السرب» |فيديو

قال الفنان محمود عبد المغني، إن مسلسل "ورا كل باب" هو قصة جميلة، مؤكدًا أن هذا المسلسل كشف أن السوشيال ميديا لها مخاطر عديدة منها دمار الاسرة المصرية.

وأضاف محمود عبد المغني، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن فيلم الممر من الأعمال الرائعة على الرغم من عدم مشاركتي وأيضًا مسلسل الاختيار، وتم سؤالي لماذا لم اشارك بتلك الأعمال ولا اجد أجابة.

وتابع محمود عبد المغني، أن فيلم "السرب" هو فيلم واقعي وعشنا تفاصيل بواقعية، مؤكدا أنه كشف عن تفاصيل ما حدث في ليبيا والمذبحة التي تمت لأخواتنا الأقباط .

شيء بشع

وأشار الفنان محمود عبد المغني إلى ان ما حدث في ليبيا شيء بشع وتعبنا أوى وكان لازم يكون رد قوي وسريع عن تلك الواقعة وهو ما حدث بالفعل".



