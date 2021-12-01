الصحة السعودية توجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن متحور أوميكرون

أكد وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، فهد الجلاجل، أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته، وذلك بعد ظهور إصابات بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا في عدد من الدول.

وقال الجلاجل "نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدي لكورونا وتحوراته"، داعيا الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

نتابع بحرص مايشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته، ونرفع الجاهزية على كافة الأصعدة في التصدي له.

راجيا من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالاحترازات#نتعاون_مانتهاون — فهد الجلاجل (@FahadAlJalajel) November 30, 2021

ووجهت وزارة الصحة السعودية رسالة للمواطنين والمقيمين، بشأن استكمال التحصين والجرعة التنشيطية.

وقالت الصحة السعودية إن المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحصين سواء بالجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل 6 أشهر على جرعته الثانية.

المرحلة الحالية تتطلب استكمال التحصين سواء بالجرعتين أو بالجرعة التنشيطية لمن أكمل ٦ أشهر على جرعته الثانية#نتعاون_مانتهاون — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 30, 2021

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة، كما أكدت الصحة السعودية تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.

تعليق الرحلات الجوية

كان مصدر مسوؤل بوزارة الداخلية السعودية أعلن أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من مالاوي، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، وموريشيوس، وجزر القمر والمغادرة إليها، وذلك بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كورونا "أوميكرون" في عدد من الدول.

وأضاف أنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.

ويتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وشددت الداخلية السعودية لى أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقاً، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع تحذير المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.