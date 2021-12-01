المديريات التعليمية تنهي استعداداتها لبدء امتحانات رابعة ابتدائي.. الأحد القادم

تستعد المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها يوم الأحد القادم.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للهلع من امتحانات الصف الرابع الابتدائي هذا العام.
وقال وزير التربية والتعليم : أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي :
- لن تخرج عن المقررات التي درسها التلاميذ
- ستكون عبارة عن امتحانات قصيرة مدتها 25 دقيقة
- سيتكون الامتحان من 10 اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.
- تستهدف اسئلتها قياس فهم التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من المقررات المدروسة
- لن تطلب امتحانات الصف الرابع الابتدائي من التلاميذ “تسميع الدروس ” حيث لا مجال للاهتمام بقياس الحفظ ابدا.
- سوف يتم تقييم إجابات امتحانات رابعة ابتدائي ، على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.
- الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى ، أما باقي المواد الغير اساسية ستكون على مستوى المدرسة
جدول امتحانات رابعة ابتدائي
وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لـ تلاميذ رابعة ابتدائي ، وفقًا للجدول التالي بدءا من يوم 5 ديسمبر :
الاحد 5 ديسمبر 2021 : اللغة العربية - التربية الدينية (الزمن : حصة دراسية لكل مادة)
الاثنين 6 ديسمبر 2021 : العلوم + المهارات المهنية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)
الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 : دراسات اجتماعية
+ ICT
( الزمن حصة دراسية لكل مادة)
الاربعاء 8 ديسمبر 2021 : اللغة الانجليزية (الزمن حصة دراسية لكل مادة)
الخميس 9 ديسمبر 2021 : الرياضيات (حصة دراسية لكل مادة)