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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق بوغاز الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءى الإسكندرية والدخيلة فى صباح اليوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١، لحين تحسن الأحوال الجوية.

 

وذكرت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة  الرياح وحرصا على الأفراد و الممتلكات.

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وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

وفي سياق متصل، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة .

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع إلى أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة  بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.

 

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