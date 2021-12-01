الراقصة المناضلة.. أول امرأة سمراء في مقبرة العظماء.. نوستالجيا

اسمها جوزفين بيكر، كانت تعمل جاسوسة لصالح بلدها فرنسا، ودخلت مقبرة العظماء بعد أكثر من نصف قرن من وفاتها.

جوزفين بيكر ولدت فى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع القرن العشرين، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى فرنسا وتبناها وطنها الجديد وأصبحت أيقونة باريس الصاخبة، ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية وانضمت للمخابرات الفرنسية، وعندما سيطر النازيون على باريس رفضت قطعيا أن ترقص لهم ولكنها رقصت فقط لمقاومى فرنسا .

هى أول سيدة سمراء راقصة وجاسوسة لصالح بلدها فرنسا تدخل مقبرة العظماء، حيث نقلت رفاة الفنانة والراقصة المناضلة من أجل الحرية جوزفين بيكر إلى المكان الذى خصصته فرنسا لتمجيد الكبار إلى مقبرة العظماء.