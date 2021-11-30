وليد الحديدي من فرنسا: الجميع تفاجأ بمركز محمد صلاح في الكرة الذهبية

كشف وليد الحديدي الناقد الرياضي المتواجد في باريس اثناء حضور حفل الكرة الذهبية بمجلة الفرانس فوتبول.



وقال الحديدي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "ميسي أشاد بمحمد صلاح وقال أنه يستمتع به شخصيًا ولديه فرصة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة"



وأضاف"كنت أعلم فوز ميسي بالكرة الذهبية قبل الإعلان حسب المؤشرات منذ وصولي إلى حفل البالون دور وقبل بدايته".



وكشف"الجمهور تفاجئ بتواجد محمد صلاح في المركز السابع، ورد الفعل كان سلبيًا والجميع توقع بأن النجم المصري قد يكون في المراكز الثلاثة الأولى".



واختتم: "أعتقد أن محمد صلاح سيكون ترتيبه متقدم في جائزة ذا بيست، وليس مثل الكرة الذهبية".