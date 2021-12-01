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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلاغ للنائب العام .. جماعة مسلحة تقتحم قناة ليبيا الوطنية في طرابلس

قناة ليبيا الوطنية
قناة ليبيا الوطنية

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، أن جماعة مسلحة اقتحمت قناة "ليبيا الوطنية" في طرابلس.

وقدم مدير قناة ليبيا الوطنية، محمد بعيو، اليوم الأربعاء، بلاغا للنائب العام بعد اقتحام مجموعة مسلحة مقر القناة في طرابلس.

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وقال بعيو في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك": "بلاغ إلى النائب العام يجري الآن اقتحام قناة ليبيا الوطنية بالقوة المسلحة".

من جانب آخر، بحث وزير الداخلية الليبي خالد مازن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية وتأمينها.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

من جهته، أكد كوبيش عمق الشراكة مع وزارة الداخلية الليبية، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بهذا الاستحقاق.

وأوضح أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة للوزارة لأداء مهامها الكاملة لضمان حماية هذا الاستحقاق والوصول إلى انتخابات نزيهة.

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