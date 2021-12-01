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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عرضه الثاني بمسرح النافورة .. أبو صدام كامل العدد للجمهور

محمد ممدوح وأحمد
محمد ممدوح وأحمد داش

حرص جمهور القاهرة السينمائى علي التواجد بدار الأوبرا المصرية لحجز تذاكر العرض الثاني للفيلم المصرى الوحيد المشارك بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في دورته ال ٤٣ “ ابو صدام ” ، حيث نفذت جميع التذاكر لفئة الجمهور قبل العرض ب ٢٤ ساعة .

يذكر أن العرض الثاني لفيلم ابو صدام من المقرر أن يقام غدا علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ، وقد شهدت العرض الاول ليلة أمس إقبالا جماهيريا كبيرا . 

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائى ، أن فيلم "أبو صدام"، سيكون هو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن مسابقته الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

 

وأعرب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، عن سعادته لاختيار فيلم "أبو صدام"، الذي تدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ليكون الفيلم المصري في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة المنتظرة، مضيفا أن الفيلم سيعرض عالميا للمرة الأولى للجمهور، وهو من إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائما ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفي على أفلامها بصمتها الخاصة.

فيما أشاد آندرو محسن، مدير المكتب الفني للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن ينال ذلك العمل استحسان جماهيري كبير وأن يحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية فور عرضه.

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"أبو صدام" من بطولة محمد ممدوح، الشهير بـ تايسون، وأحمد داش، ومن المقرر أن يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف من بينهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن.

 

الفيلم قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، إنتاج شركة "سي سينما"، مدير التصوير عبد السلام موسى، ملابس ريم العدل، ديكور عاصم علي، مونتير باهر رشيد، موسيقى شريف ثروت.

 

نادين خان، مخرجة مصرية، عملت في بدايتها كمخرجة مساعدة مع والدها المخرج الكبير محمد خان، وفيما بعد أخرجت بنفسها عدة أفلام قصيرة، ومن ثم فيلما الأول الطويل "هرج ومرج"، الذي أخرجته عام 2012، وحصل على عدة جوائز.

 

لم تقتصر إسهامات المخرجة نادين خان، على الأعمال السينمائية فقط، وإنما شاركت أيضًا في إخراج عدة أعمال تلفزيونية، من بينها "سابع جار".

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كان قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم مؤخرا، عن مشاركة 13 فيلما من بينهم "أبو صدام"، في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات دورته الـ 43.

أبو صدام مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي القاهرة السينمائي محمد ممدوح دار الاوبرا المصرية

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