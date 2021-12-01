أخبار الفن | ريم العدل تكشف كواليس فيلم أبو صدام .. محطات فى حياة برلنتى عبد الحميد وفاخر فاخر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نرصد ابرزها :

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل لـ صدى البلد كواليس فيلم “أبو صدام" ،الذى تم عرضه أمس ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى .

وقالت ريم العدل لصدى البلد “ فيلم أبو صدام تجربة مختلفة ومميزة فى مشوارى خاصة أنه يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى ”.

حرص على حضور فيلم “أبو صدام” عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم درة وأسر ياسين وحسني شتا وعبير صبري وأروى جودة ويارا جبران ورجل الأعمال نجيب ساويرس

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة برلنتى عبد الحميد، والتى توفيت يوم 1 ديسمبر 2010، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة برلنتى عبد الحميد .

اسمها الحقيقى "نفيسة" وولدت فى حى السيدة زينب فى القاهرة، وبعد حصولها على دبلوم التطريز تقدمت إلى معهد الفنون المسرحية، والتحقت بقسم النقد ولكن سرعان ما أقنعها الفنان زكى طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل فى المعهد وتخرجت من المعهد العالى للتمثيل، وتعد برلنتى من جميلات السينما المصرية.

دأت العمل على المسرح وكانت أول أدوارها فى مسرحية "الصعلوك" وشاهدها المخرج "بيبر زريانللى" واختارها للعمل فى أول ظهور سينمائى لها من خلال فيلم شم النسيم عام 1952، ثم توالت أعمالها وتألقها فى السينما المصرية وشاركت فى العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقه المسرح المصرى الحديث، ومن هذه المسرحيات قصة مدينتين والنجيل.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير فاخر فاخر،الذى ترك بصمة واضحة على رغم مرور أكثر من 50 عاما على رحيله، فقد قدم للسينما باقة من الأعمال التي دخل بعضها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

ونرصد أبرز المحطات فى حياة فاخر فاخر ..

التحق فاخر بالوسط الفني، بعد معارضة كبيرة من عائلته الصعيدية وقت أن كان العمل في الفن عارا، ولكن حبه للفن كان أشد وأقوى من الحفاظ على والتمسك بتلك التقاليد، حيث قرر الكشف عن مواهبه.



وبالفعل التحق بالعمل المسرحي بعد أن التقى الفنان أحمد علام الذي رشحه للعمل في فرقة رمسيس، حتى قرر الاستقالة من مسرح رمسيس ليتجه إلى التمثيل في السينما ويتألق في تجسيد العديد من الأعمال المهمة، منها أفلام "التلميذة - الخطايا - السيد البدوي - الخرساء - اليتيمتان - المماليك - ألف ليلة وليلة- للنساء فقط - اللص والكلاب - شفيقة القبطية".