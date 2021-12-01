ريم العدل لـ صدى البلد: فيلم أبو صدام تجربة مهمة ومختلفة في مشواري

كشفت مصممة الأزياء ريم العدل لـ صدى البلد كواليس فيلم “أبو صدام" ،الذى تم عرضه أمس ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى .

وقالت ريم العدل لصدى البلد “ فيلم أبو صدام تجربة مختلفة ومميزة فى مشوارى خاصة أنه يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى ”.

حرص على حضور فيلم “أبو صدام” عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم درة وأسر ياسين وحسني شتا وعبير صبري وأروى جودة ويارا جبران ورجل الأعمال نجيب ساويرس .

وأضافت ريم العدل لـ صدى البلد :" تصميم الأزياء لسائق تريلا كان بالنسبة لى مختلفاً خاصة مع تسلسل أحداث الفيلم اللى بيشهدها الفيلم".

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن فيلم "أبو صدام"، سيكون هو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن مسابقته الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وأعرب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، عن سعادته لاختيار فيلم "أبو صدام"، الذي تدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ليكون الفيلم المصري في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة المنتظرة، مضيفا أن الفيلم سيعرض عالميا للمرة الأولى للجمهور، وهو من إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائما ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفي على أفلامها بصمتها الخاصة.

فيما أشاد آندرو محسن، مدير المكتب الفني للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن ينال ذلك العمل استحسانا جماهيريا كبيرا وأن يحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية فور عرضه.

في نفس السياق، أكدت مخرجة الفيلم نادين خان، على سعادتها بانتماء "أبو صدام"، لمهرجان القاهرة، خاصة أن الجمهور سيشاهد لأول مرة هذا الفيلم الذي يدور حول سائق تريلا ذو خبرة، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

وعن اختيار الأبطال، كشفت "خان"، أن كل من سيظهر خلال الأحداث هم من ضيوف الشرف، عدا الفنانين محمد ممدوح، وأحمد داش، فهما يقومان بدوري البطولة، لافتة إلى أنهما كانا خيارها الأول للعمل منذ البداية، وهذا ما أسفر عن تناغم رائع أمام الكاميرا، أكثر مما كانت تتوقع.