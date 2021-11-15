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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

“مجالسة الكون” للمخرجة جواهر العامري في مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر

مشهد من فيلم مجالسة
مشهد من فيلم مجالسة الكون

تشارك المخرجة السعودية جواهر العامري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمها القصير مجالسة الكون وذلك ضمن الفيلم الطويل بلوغ الذي يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية ويجمع 5 أفلام قصيرة لـ 5 مخرجات سعوديات، ليتناول قضايا اجتماعية عربية من منظورٍ مختلف.
 

كما سيشارك الفيلم أيضا في برنامج "سينما السعودية الجديدة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذلك في الفترة من 6 ديسمبر الى 15 ديسمبر بالمملكة العربية السعودية.

 

ويركز فيلم مجالسة الكون على الترقب الأسري لمرحل بلوغ البنت، وذلك من خلال حوار يدور بين ابنة على مشارف النضج وخالتها، ليُسلّط الضوء طريقة تعاملنا مع هذه المرحلة، ويطرح المزيد من التساؤلات الشائكة.

 

الفيلم من تمثيل غادة عبود وتولين عصام , وكتابة نورة المولد ,إنتاج نورة الفريخ , منتجة خط الانتاج لجين باخشوين , مدير التصوير حسين سلام , مصممة الإنتاج سارة شرف , مساعدة المخرج خالدة باطويل , ومونتاج روان نمنقاني إخراج جواهر العامري.

 

وكمنتجة، حصل فيلم من يحرقن الليل للمخرجة سارة مسفر والمنتجة جواهر العامري على جائزة السينما الصاعدة في أيام قرطاج السينمائية، وتنويه خاص من لجنة الحكام في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي، والذي يعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة، وأيضًا تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وذلك خلال جولاته بالمهرجانات السينمائية.

 

المنتجة جواهر العامري، مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل" ، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم مجالسة الكون، وهو جزء من الفيلم الأنثالوجي الطويل والذي تم إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مؤخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab.

مجالسة الكون جواهر العامري مهرجان القاهرة أفلام مهرجان البحر الأحمر مسابقة آفاق

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