عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحدى أسرته بسبب الفن وبرع في أدوار الشر.. محطات من حياة فاخر فاخر

فاخر فاخر
فاخر فاخر

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير فاخر فاخر،الذى ترك بصمة واضحة على رغم مرور أكثر من 50 عاما على رحيله، فقد قدم للسينما باقة من الأعمال التي دخل بعضها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

فاخر فاخر 

ونرصد أبرز المحطات فى حياة فاخر فاخر .. 

التحق فاخر بالوسط الفني، بعد معارضة كبيرة من عائلته الصعيدية وقت أن كان العمل في الفن عارا، ولكن حبه للفن كان أشد وأقوى من الحفاظ على والتمسك بتلك التقاليد، حيث قرر الكشف عن مواهبه.


وبالفعل التحق بالعمل المسرحي بعد أن التقى الفنان أحمد علام الذي رشحه للعمل في فرقة رمسيس، حتى قرر الاستقالة من مسرح رمسيس ليتجه إلى التمثيل في السينما ويتألق في تجسيد العديد من الأعمال المهمة، منها أفلام "التلميذة - الخطايا - السيد البدوي - الخرساء - اليتيمتان - المماليك - ألف ليلة وليلة- للنساء فقط - اللص والكلاب - شفيقة القبطية".

فاخر فاخر 

وبعد مشوار طويل من الإبداع والتميز، توفى الفنان الكبير إثر إصابته بذبحة صدرية بعد أن خرج من بيته إلى شركة السينمائيين المتحدين، ووقع عقد فيلم "المدرس" وتسلم شيكا بجزء من أجره، وخرج من مقر الشركة على عجل ليلحق باجتماع فرقة المسرح القومي، وفجأة وأمام باب المصعد دارت الدنيا أمام عينيه وحاول أن يعود إلى مقر الشركة، ولم يكد يجتاز الباب حتى وقع على الأرض، وأسرع إليه موظفو الشركة ليجدوه عاجزا عن الحركة ويطلب الطبيب نقله إلى المستشفى.

فاخر فاخر 

"فاخر" اشتهر في أعماله بدور وكيل النيابة المحنك والشخص الماكر الشرير والأب الحنون والشخص المغلوب على أمره، رفض أن يذهب إلى المستشفى وصمم على الذهاب إلى اجتماع المسرح القومي، وما إن وصل حتى راح في غيبوبة عميقة نقل على أثرها إلى مستشفى الجمهورية، واستدعى الدكتور محمد أبو الوفا والدكتور مصطفى نيازي، طبيب الفنان، واتضح أنها أزمة قلبية جديدة داهمته، حيث كان أصيب بها 3 مرات سابقة وتم علاجه على نفقة الدولة بأمر من الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة آنذاك.


عاد فاخر من رحلة العلاج بلندن بنصيحة من الأطباء بالراحة التامة، ولكن ولحبه للفن وإدمانه للمسرح، لم يعمل بهذه الوصية وظل يعمل حتى آخر يوم في حياته، فقد عمل في مسرحية "المحروسة"، حتى أنه صور دوره في فيلم "الخطايا" وهو في المستشفى يتلقى العلاج، ورحل في 1 ديسمبر من عام 1962.

المسرح القومي ألف ليلة وليلة فرقة المسرح القومي فاخر فاخر الفنان فاخر فاخر

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إجراءات صارمة بعد ظهور متحور أوميكرون

الحزن يخيم على طالبات الأزهر بعد وفاة زميلتهن في حادث أليم

فضل الدعاء في جوف الليل .. كلمات مستجابة تغير قدرك

محمود عبد المغني يكشف عن أفضل المشاهد والأعمال التي أداها |فيديو

شبانة يكشف سبب استبعاد إبراهيم نور الدين من التحكيم في كأس العرب

دعاء في جوف الليل يقضي جميع حوائجك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ