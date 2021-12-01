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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.. "الفلاحين" توضح

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

نفى حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، وجود أى ارتفاع فى أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق خلال الفترة الراهنة كما تردد فى بعض المواقع، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء استقرت حاليا بالأسواق.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ"صدى البلد"  أن كيلو لحم الجاموسي الحي ارتفع من 45 جنيها إلى 55 جنيها خلال أيام قليلة وارتفع سعر اللحم البقري الحي من 55 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية إلى 65 جنيها حاليا، متوقعا ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأيام القليلة القادمة ارتفاعا كبيرا إذا لم تتدخل الدولة بإحداث التوازن المطلوب واستيراد الكميات المناسبه لسد الفجوة الكبيرة ما بين إنتاج اللحوم واستهلاكها. 

وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم الحية الفترة الماضية  هو تراجع استيراد اللحوم من الخارج في ظل ارتباك عمليات استيراد وتصدير اللحوم في معظم دول العالم جراء ظهور بعض الأمراض الوبائية الخطيرة، حيث تحظر مصر استيراد أي لحوم من أي دولة تظهر فيها أمراض حيوانية خطيرة قبل التأكد من سلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية كإجراء احترازي لعدم دخول هذه الأمراض لمصر. 

وأكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة وتقلص الزراعات العلفية أجبر الكثيرين من صغار المربين على الخروج من السوق بسبب زيادة تكاليف التربية والخوف من الخسائر ما قلل المعروض من اللحوم الحية في الأسواق وساهم في ارتفاع أسعارها.

وأوضح: «أيام الشتاء المقبل قد تشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم بسبب العجز الكبير في اللحوم بمصر والذي يصل إلى أكثر من40%، في ظل الزيادة السكانية الرهيبة وزيادة الطلب على اللحوم في فصل الشتاء وضعف عمليات تحول اللحوم في الحيونات أثناء البرودة عنها في الصيف.

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