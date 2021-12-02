أسباب مرض النقرس وخطورته وطرق العلاج

النقرس مصطلح عام لمجموعة متنوعة من الحالات التي يسببها تراكم حمض البوليك عادة ما يؤثر هذا التراكم على القدمين.

إذا كنت مصابًا بالنقرس، فمن المحتمل أن تشعر بتورم وألم في مفاصل قدمك، وخاصة إصبع قدمك الكبير.. يمكن للألم المفاجئ والشديد أو نوبات النقرس أن تشعر وكأن قدمك تحترق.

أسباب مرض النقرس

هناك أسباب مرض النقرس التي يؤدي تراكم حمض اليوريك في الدم من تحلل البيورينات إلى الإصابة بالنقرس.

تؤدي بعض الحالات المرضية ، مثل اضطرابات الدم والتمثيل الغذائي أو الجفاف ، إلى زيادة إفراز الجسم لحمض البوليك.

يمكن أن تؤدي مشكلة الكلى أو الغدة الدرقية أو الاضطراب الوراثي إلى صعوبة التخلص من حمض البوليك الزائد.

تزداد احتمالية إصابتك بالنقرس إذا كنت:

كنت رجلا في منتصف العمر أو امرأة بعد سن اليأس

لديك والدين أو أشقاء أو أفراد آخرين من العائلة مصابين بالنقرس

يشرب الكحول

الأدوية اتخاذ مثل مدرات البول و السيكلوسبورين

لديك حالة مثل ارتفاع ضغط الدم ، أمراض الكلى ، أمراض الغدة الدرقية ، مرض السكري ، أو توقف التنفس أثناء النوم

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يحدث النقرس بسبب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات المسببة للنقرس



مرض النقرس بالصور

إذا لم تعالج النقرس ، فقد يصبح مزمنًا. يمكن أن تتطور كتل صلبة تسمى tophi في النهاية في مفاصلك والجلد والأنسجة الرخوة المحيطة بها. هذه الرواسب يمكن أن تلحق الضرر الدائم بمفاصلك.

تأثير النقرس على الكاحل

تأثير مرض النقرس علي الاصبع

تأثير مرض النقرس علي الإصبع الكبير

تأثير نقص النقرس علي الكوع

تأثير النقرس علي القدم

تأثير النقرس علي القدم

تأثير النقرس علي الركبة



هل مرض النقرس خطير

إذا تُرك النقرس دون علاج ، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى التهاب المفاصل النقرسي ، وهو شكل أكثر حدة من التهاب المفاصل . هذه الحالة المؤلمة يمكن أن تترك مفصلك متضررًا ومنتفخًا بشكل دائم ويتطور الأمر الي التقاعد وعدم القدرة علي التحرك بشكل طبيعي



علاج النقرس بالأدوية .

ستعتمد خطة العلاج التي يوصي بها طبيبك على مرحلة وشدة النقرس.

تعمل أدوية علاج النقرس بإحدى طريقتين: تخفف الألم وتقليل الالتهاب ، أو تمنع نوبات النقرس المستقبلية عن طريق خفض مستويات حمض البوليك.

تشمل أدوية تخفيف آلام النقرس ما يلي:

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، مثل الأسبرين (Bufferin) ، الإيبوبروفين (Advil ، Motrin) ، والنابروكسين (Aleve)

كولشيسين (كولكريس ، ميتيغير)

الستيرويدات القشرية

تشمل الأدوية التي تمنع نوبات النقرس ما يلي:

مثبطات زانثين أوكسيديز ، مثل الوبيورينول (لوبورين ، زيلوبريم) وفيبوكسوستات (يولوريك)

البروبينسيد (بروبالان)



علاج مرض النقرس نهائيا



يمكن علاج مرض النقرس نهائيا عادةً بدون جراحة .

ولكن بعد سنوات عديدة ، يمكن لهذه الحالة أن تلحق الضرر بالمفاصل ، وتمزق الأوتار ، وتسبب التهابات في الجلد فوق المفاصل.

يمكن أن تتراكم الرواسب الصلبة ، التي تسمى tophi ، على مفاصلك وفي أماكن أخرى ، مثل أذنك. قد تكون هذه الكتل مؤلمة ومتورمة ويمكن أن تتلف المفاصل بشكل دائم.

ثلاث عمليات جراحية تعالج الحصوات:

جراحة إزالة الحصبة

جراحة دمج المفاصل

جراحة استبدال المفاصل

تعتمد أي واحدة من هذه العمليات الجراحية التي يوصي بها طبيبك على مدى الضرر ، ومكان تواجد الحصوات ، وتفضيلاتك الشخصية.

المصدر: health line