الصناعات الهندسية تبحث توقيع بروتوكولات تعاون مع ليبيا وتايوان وماليزيا

قال المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومدير فرع الغرفة بالإسكندرية، إنه تم بحث سبل التعاون وتوقيع عدة برتوكولات مع بعض الدول كـ ليبيا وتايوان وماليزيا، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي فى نقل الخبرات المصرية للسوق الليبي لتدريب الشباب وأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك على هامش افتتاح مقر غرفة الصناعات الهندسية بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء بحضور المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة بالإسكندرية، ومحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وخالد البحيري المدير التنفيذي بغرفة الصناعات النسيجية، والمهندس ضياء حمزة مدير غرفة الصناعات الكيماوية.



وذكر أنه تم منح الجانب الليبي نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات جدواها لتنفيذها، وكذلك طريقة تمويلها وبرامج التمويل مجانا، مشيرا إلى أن السوق المصري سيستفاد من إرسال عماله مصرية للعمل بتلك المشروعات، اضافة الى تصدير الآلات والمعدات الازمة لهذه المشاريع.



وأشار البودي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التايواني لمنح المدارس الفنية بالإسكندرية الآلات والمكن لتدريب الطلاب مجانا، وذلك بعد زيارة ميدانية قامت بها الغرفة الهندسية للمدارس والتي وجدت تهالك المكن الخاص بتدريب الطلاب، وذلك بموافقة الملحق التجاري التايواني



وأضاف أنه تم من خلال الاتفاق حصول 20 طالب بالتعليم الفنى على منحة للتدريب فى تايوان، بالاضاقة لتيسير ودعوة لرجال الاعمال المصريين لشراء الآلات والمعدات الازمة لمنشئاتهم الصناعية من تايوان، لافتا الى انه لم يتقدم سواء 3 شركات منهم مجموعه العربي للاستفادة من تلك الدعوة.

