عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الهندسية تبحث توقيع بروتوكولات تعاون مع ليبيا وتايوان وماليزيا

صدى البلد

قال المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومدير فرع الغرفة بالإسكندرية، إنه تم بحث سبل التعاون وتوقيع عدة برتوكولات مع بعض الدول كـ ليبيا وتايوان وماليزيا، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي فى نقل الخبرات المصرية للسوق الليبي لتدريب الشباب وأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة.


جاء ذلك على هامش افتتاح مقر غرفة الصناعات الهندسية بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء بحضور المهندس محمد البودي نائب رئيس الغرفة بالإسكندرية، ومحمد المنشاوي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وخالد البحيري المدير التنفيذي بغرفة الصناعات النسيجية، والمهندس ضياء حمزة مدير غرفة الصناعات الكيماوية.


وذكر أنه تم منح الجانب الليبي نماذج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدراسات جدواها لتنفيذها، وكذلك طريقة تمويلها وبرامج التمويل مجانا، مشيرا إلى أن السوق المصري سيستفاد من إرسال عماله مصرية للعمل بتلك المشروعات، اضافة الى تصدير الآلات والمعدات الازمة لهذه المشاريع.


وأشار البودي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التايواني لمنح المدارس الفنية بالإسكندرية الآلات والمكن لتدريب الطلاب مجانا، وذلك بعد زيارة ميدانية قامت بها الغرفة الهندسية للمدارس والتي وجدت تهالك المكن الخاص بتدريب الطلاب، وذلك بموافقة الملحق التجاري التايواني


وأضاف أنه تم من خلال الاتفاق حصول 20 طالب بالتعليم الفنى على منحة للتدريب فى تايوان، بالاضاقة لتيسير ودعوة لرجال الاعمال المصريين لشراء الآلات والمعدات الازمة لمنشئاتهم الصناعية من تايوان، لافتا الى انه لم يتقدم سواء 3 شركات منهم مجموعه العربي للاستفادة من تلك الدعوة.
 

المهندس محمد البودي غرفة الصناعات الهندسية ليبيا تايوان ماليزيا محمد المنشاوي

ترشيحاتنا

سوق واعد وشريك مهم |4 فرص اقتصادية تبحث عنها الحكومة الإسبانية بمصر

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالتزامن مع محادثات فيينا

أمريكا تؤكد استعداد الجيش الروسي لـ غزو أوكرانيا.. وتهدد بوتين بفرض عقوبات

يحرم عليا ديني لن أفعل.. هل تستوجب كفارة؟.. رد مفاجئ من الإفتاء

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

توعية بطرق العدوى.. الصحة: الإيدز ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين عن طريق الرضاعة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

متحور أوميكرون.. إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا بنسبة 403%

غادر الملعب.. إصابة قوية لحمدي فتحي نجم منتخب مصر

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة لبنان

هل تنخفض أسعار السيارات بمصر بعد التعاون مع إسبانيا؟.. صناعة النواب تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. قصة أول حالة مصابة بالإيدز ومكان وتاريخ ظهوره

صواريخ وطائرات ومدرعات| الهيئة العربية للتنصيع تحضر بقوة في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

فرقاطات بحرية مصرية| جهاز الصناعات والخدمات البحرية يستعرض منتجاته في معرض إيديكس.. صور

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

فيديو

فيديوجراف| رغم الحضور المميز.. سر غضب المصريين من حفل افتتاح كأس العرب

صواريخ وطائرات ومدرعات| الهيئة العربية للتنصيع تحضر بقوة في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

فيديو جراف.. كيف رد دكتور مبروك عطية على سائل أمه بتغير من زوجته على أبيه

جيف سونج المسئول بشركة "هانوا": مصر قامت باختبار المدفع K9 وأثبت كفاءة عالية .. ونسبة التصنيع المحلي تصل لـ 50 %

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

اﻟﻤﺰﻳﺪ