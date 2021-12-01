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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط حافظ

إحالة 4 مسئولين بإدارة الزرقا التعليمية بـ دمياط للتحقيق

إدارة الزرقا التعليمية
إدارة الزرقا التعليمية

قرر الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد مدير مدرسة ومسئول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية و رئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية واحالتهم للتحقيق لوجود مخالفات مالية وعدم الانضباط الإداري والتعليمي.

وأكد  "خالد خلف" أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وعضوان من المتابعة الميدانية المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك لفحص شكوى وارده بخصوص عدم الانضباط الإداري والتعليمي والمالي بمدرسة الشهيد ياسر شتيه الثانوية بادارة الزرقا التعليمية.

مضيفا ان تقرير اللجنة أوضح العديد من المخالفات التي تخص مدير المدرسة ومسؤول الأمن والمشرف العام على مجموعات التقوية علي النحو التالي.

إهمال شديد في الاشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة وكذا مخالفات مالية بعدم تسجيل الأعداد الحقيقية للطلاب وعدم ايداع المبالغ في حساب المدرسة .

وجود جمعية تعاونية يتم البيع منها بالمخالفة لكل القرارات المنظمة لها.

وجود عدد كبير من الباعة الجائلين يتجولون داخل المدرسة ببضائع اثناء اليوم الدراسي ووجود تروسيكل وتوك توك داخل المدرسة للشراء من أحد العاملات التي تبيع فوارغ الكانز والكراتين بالمدرسة.

بالإضافة إلي جمع أموال من العاملين بدون ضوابط.

وبناء عليه اوصت اللجنة استبعاد مدير المدرسة ومسؤول أمن المدرسة والمشرف العام على مجموعات التقوية و رئيس قسم المتابعة بإدارة الزرقا التعليمية لحين انتهاء التحقيقات.

 

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