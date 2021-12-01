حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

هاجم أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق مروان حمدي نجم الزمالك والمنتخب عقب فوز المنتخب أمام لبنان في الجوله الأولي من بطولة كأس العرب

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “.مروان حمدي مستواه لا يرتقي للمستوى الدولي ومش عايز اكون قاسي عليه بس فعلا حرام انه يلعب اساسي في منتخب مصر ”

منتخب مصر يهزم لبنان بضربة أفشة في افتتاح مبارياته بكاس العرب



حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على لبنان بهدف دون رد

في المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

جاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى ٣ نقاط محتلا بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.

شهدت بداية المباراة هجوم من جانب منتخب مصر من أجل إحراز هدف مبكر وسط تراجع دفاعي من لاعبي منتخب لبنان، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى مصطفي مطر، حارس لبنان.

وكانت أبرز فرص للمنتخب في الدقيقة 12، بعدما لعب مصطفى فتحي، كرة عرضية من جهة اليمين قابلها محمد شريف برأسه، لتصل الى مروان حمدي، ليسددها من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس مصطفى مطر من أعلى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

‎وفي الدقيقة 14 عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وواصل منتخب مصر هجومه القوي على مرمي لبنان و أضاع شريف هدف محقق بعد تلقيه كرة متقنة من قبل أفشة.

واضاع أحمد رفعت هدف مؤكد بعد انفراده التام بحارس لبنان فور نزوله بديلا في الشوط الثاني قبل أن ينجح فتوح في الحصول علي ركلة جزاء صحيحة وأحرزها هدف داخل الشباك ، وشارك في المباراة من البدلاء كلا من مهند لاشين وأحمد رفعت وعمر كمال وأحمد زيزو وأسامة فيصل .

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

وامامهما: مصطفى فتحي، محمد مجدي "أفشة"، محمد شريف

خط الهجوم: مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل منتخب لبنان كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: قاسم الزين – منير ملكي – نور منصور – عباس عاصي – ماهر صابرة.

خط الوسط: محمد علي الدهيني – جورج ملكي – محمد حيدر – ربيع عطايا.

خط الهجوم: هلال الحلوة.